Le record du 24 chelem sera battu mais ne le sera peut-être pas par Serena Williams

Serena Williams a perdu à l’Open d’Australie vendredi – ce qui signifie qu’elle devra attendre au moins l’Open de France pour égaler le record de Margaret Court de 24 titres en simple du Grand Chelem. La légende australienne elle-même, qui sera reconnue pour son Grand Chelem de 1970 dirigé par Tennis Australia la semaine prochaine, dit qu’elle pense que son record sera finalement dépassé, mais Serena Williams n’est peut-être pas la seule à le faire.

Selon The Australian, le tribunal de 77 ans a déclaré que même certains des joueurs masculins comme Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic pourraient battre son record. «J’ai toujours dit que le record était là pour être battu, le 24 (simple).

Même certains des gars (Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic) le poursuivent, mais ils ne battront jamais les 64 (titres combinés en simple, double et double mixte). Aujourd’hui, ils ne jouent pas en double et en mixte, les meilleurs joueurs.

J’ai gagné un grand chelem en mixte (avec Ken Fletcher en 1963). Nous avons toujours joué trois événements et ils ne le font pas aujourd’hui. Cela ne sera jamais battu mais le 24 a toujours été là pour être battu. Je n’y pense jamais à moins que quelqu’un ne me le demande, donc ce n’est pas quelque chose sur lequel je dors ou que je perdrai jamais “.

S’exprimant si Williams battra le record du 24 Chelem, la Cour dit: “Je ne sais pas. C’est intéressant. Elle peut égaler mais elle doit encore le passer. C’est une question. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent.

Bianca Andreescu et Naomi Osaka jouent bien. Ash Barty. C’est une chose d’en gagner un. Le plus dur, c’est d’y rester. C’est ce qui fait de vrais champions. Les joueurs qui en ont remporté plus d’un sont restés là-bas et c’est ce qui en fait des champions ».