Le reflet intime de Tsitsipas qui fait fureur dans les réseaux sociaux

Stefanos Tsitsipas Il l’a encore fait. Les fans sont déjà habitués à ces débuts réflexifs du joueur grec dans les réseaux sociaux et, en tant que celui qui ne veut pas de la chose, offre parfois des messages qui provoquent la stupeur et l’empathie de tous ses partisans. Au milieu de la crise des coronavirus, sans tennis actif et après un week-end passionnant représentant la Grèce, le joueur de tennis hellénique s’est connecté à Twitter avec la nécessité de transmettre une réflexion puissante et vraie: remplacez vos amis sur les réseaux sociaux avec de vraies personnes Vos abonnés sont invisibles, très loin et ne peuvent rien vous apprendre “, a-t-il déclaré.

Remplacez vos adeptes des médias sociaux par de vraies personnes. Vos followers sont invisibles et éloignés et ils ne peuvent vraiment rien vous apprendre.

– Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) 10 mars 2020

