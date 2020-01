Le restaurant de Melbourne lance «Tsitsipas Souvlaki» pour collecter des fonds pour les victimes des feux de brousse

Un restaurant de Melbourne qui a une édition limitée “Tsitsipas Souvlaki”, inspiré par la star du tennis grec Stefanos Tsitsipas, versera tous ses revenus de la vente de l’article lors de l’Open d’Australie vers la crise des feux de brousse, selon Neoskosmos.

Le restaurant Stalactites, qui se trouve sur la rue Lonsdale, a un souvlaki spécial dédié à la célèbre star du tennis grec et les 17 $ récoltés de la vente de chaque article seront ajoutés aux 10 000 $ que le restaurant a déjà versés pour le soulagement des feux de brousse au CFA (Country Fire ) Et à Wildlife Victoria.

Le souvlaki a été créé en collaboration avec Tsitsipas et a été lancé pour la première fois lors de l’Open d’Australie de l’année dernière lorsque Tsitsipas a vaincu Roger Federer sur le chemin de la demi-finale. Tsitsipas et Federer ont tous deux fait partie de l’événement AO Rally for Relief mercredi qui a permis de recueillir près de 5 millions de dollars AUSD pour les victimes de la crise des feux de brousse, qui comprenait également plusieurs autres stars telles que Serena Williams, Naomi Osaka et Rafael Nadal.

En 2006, la star du tennis chypriote Marcos Baghdatis, qui était un habitué du restaurant Lonsdale Street pendant l’Open d’Australie de cette année, a également été honorée d’un souvlaki qui lui était dédié. Baghdatis est allé jusqu’à la finale de la même année, s’inclinant face à Roger Federer.

Tsitsipas a remporté la finale de la saison Nitto ATP à Londres l’an dernier et est l’un des favoris de l’Open d’Australie qui débutera à Melbourne la semaine prochaine après les trois grands – Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Lors de la récente Coupe ATP, Tsitsipas a remporté 1 de ses 3 matches du tournoi, battant Alexander Zverev et descendant à Denis Shapovalov et Nick Kyrgios.