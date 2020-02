Le retour d’un guerrier

Kim Clijsters est prête à rouvrir son histoire personnelle avec le tennis. Huit ans après sa retraite à l’US Open 2012, la Belge reviendra jouer aux championnats de tennis de Dubaï, où elle affrontera Garbine Muguruza, dans un incroyable match de premier tour.

Kim a 36 ans et a trois enfants, mais après huit ans d’absence du WTA Tour, elle a pris la décision sensationnelle de revenir concourir sur un court de tennis en septembre 2019. Cinq mois plus tard, l’ancien no mondial.

Je serai à nouveau le protagoniste, comme c’était déjà le cas par le passé. «Maman, tu as l’air d’au moins 10 ans de plus que Venus Williams. Vous devriez peut-être recommencer à jouer au tennis. “C’est ce que Jada Lynch, la fille de 11 ans de Kim Clijsters et ancien basketteur Bryan Lynch, a dit à sa mère, provoquant peut-être son retour aux tribunaux professionnels.

En 2017, elle a été incluse au Temple de la renommée internationale du tennis, un honneur rare pour ceux qui jouent encore, mais personne cette année-là ne pouvait penser à son retour. On comprendra quelle sera sa forme psycho-physique efficace, mais Clijsters a fait de la force mentale et du tennis de base les meilleures compétences de sa carrière.

Avec une grande vitesse dans les tirs, Kim a remporté 41 titres en carrière, dont quatre Majors (Open d’Australie 2011, US Open 2005, 2009 et 2010) et trois finales WTA (2002, 2003, 2010). Elle a également remporté l’Open de France et les titres de Wimbledon en double féminin.

La Belge reviendra jouer pour la troisième fois de sa carrière, après la retraite de 2007 et celle de 2012. Qu’apportera le retour de Kim Clijsters au WTA Tour? Certainement de l’expérience et une autre variable qui mettra tous les prétendants au trône de la reine en difficulté.

Avec Serena et Venus Williams et Maria Sharapova, nous aurons un tennis vintage qui fera obstacle aux joueurs de tennis d’aujourd’hui.