Le retour en forme de Vasek Pospisil après une chirurgie du dos

ROTTERDAM, PAYS-BAS – 12 FÉVRIER: Vasek Pospisil du Canada célèbre sa victoire contre Daniil Medvedev de Russie lors du Jour 5 du Tournoi mondial de tennis ABN AMRO à Rotterdam Ahoy le 12 février 2020 à Rotterdam, Pays-Bas. (Photo par Dean Mouhtaropoulos / .)

Le champion de double de Wimbledon 2014 et ancien no. Vasek Pospisil, 25 ans en simple, a été contraint de subir une opération du dos en janvier de l’année dernière. Les médecins ont déterminé que c’était la meilleure méthode pour réparer sa hernie discale. L’opération a réussi et il s’avère que Pospisil est revenu plus fort que prévu, peut-être plus fort que jamais.

Vasek Pospisil: se mettre en forme

Après l’opération, Pospisil a raté toute la première moitié de la saison 2019. Le retour à la forme n’a pas été facile, d’autant plus que le Canadien a dû endurer quelques tirages très difficiles. Lors de son premier tournoi de retour, à Wimbledon, Pospisil est tombé au premier tour face à Felix Auger-Aliassime.

Son compatriote très talentueux a de nouveau été son rival lors du premier tour de la Coupe Rogers, une épreuve où Pospisil a atteint les demi-finales en 2013. Le premier signe positif est venu à l’US Open, où le Canadien a de nouveau pris une place de choix dans son premier match. Cette fois, il a réussi à battre toutes les chances et à vaincre le non-mondial de l’époque. 9 Karen Khachanov.

Ce n’est qu’en octobre que le retour de Pospisil a vraiment commencé. Le Canadien a dû se qualifier pour le Masters de Shanghai et a pris d’assaut Adrian Mannarino, Marcel Granollers, Diego Schwartzman et Joao Sousa sans perdre un seul set. Son match du troisième tour contre Daniil Medvedev a sans doute été l’épreuve la plus difficile du champion éventuel de tout le tournoi.

Pospisil a ensuite effectué une brillante séquence de Challenger Tour, accumulant 14 victoires consécutives. Le Canadien a remporté les titres à Las Vegas et Charlottesville avant de finalement s’essouffler et de se retirer chez Tommy Paul à Knoxville. Le seul événement auquel il jouerait avant la fin de l’année serait la finale de la Coupe Davis, où il était parmi les plus responsables de la deuxième place du Canada.

Nouvelle saison, même qualité

Alors que l’Open d’Australie ne s’est pas déroulé exactement comme prévu avec une défaite au premier tour face à Ivo Karlovic, la saison en salle européenne est celle où Pospisil a retrouvé sa meilleure forme. Une brillante course à Montpellier l’a vu vaincre Aljaz Bedene, Denis Shapovalov et David Goffin en route vers la finale. Le match de championnat (défaite face à Gael Monfils) était sa première finale de niveau tour en six ans.

Rotterdam sera très mémorable pour Pospisil, en raison des énormes bouleversements qu’il a causés lors du premier tour. Le Canadien a obtenu un autre tir sur Daniil Medvedev. Cette fois, il n’a jamais regardé en arrière, étant le meilleur joueur sur le chemin d’une victoire 6-4 6-3 sur la tête de série.

La riche veine de la forme continue

Pospisil est actuellement à Marseille et a déjà atteint un autre quart de finale. Le Canadien a tiré un perdant chanceux au premier tour, mais le jeune Finlandais Emil Ruusuvuori n’est certainement pas ce que vous appelleriez un tirage facile. Pospisil était en baisse au début du match mais a lentement commencé à reprendre le contrôle sur le chemin de la victoire 7-6 6-3.

Cela l’a amené à ce qui semblait être un affrontement difficile contre Hubert Hurkacz. Mais le jeune Polonais n’est pas au mieux de sa forme ces derniers temps et est apparu un peu désordonné mercredi après-midi. Le solide tennis sur tous les terrains de Pospisil l’a fait passer, Hurkacz n’a pas été en mesure de mettre constamment son adversaire sur le pied arrière.

Si vous comptez les points de classement gagnés seulement cette année, Vasek Pospisil se retrouve dans le Top 30 du classement ATP. Et c’est avec une défaite au premier tour contre le seul Major jusqu’à présent. S’il gardait cette forme fantastique, ce ne serait pas exagéré de voir le Canadien y rester pour le reste de l’année. Son prochain adversaire à Marseille sera soit la deuxième tête de série Stefanos Tsitispas ou Mikael Ymer.

