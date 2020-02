“Le retrait de Roger Federer est un coup dur pour Dubaï et le tennis dans son ensemble”

Le quadruple champion de Dubaï Novak Djokovic est en deuxième ronde après une confortable victoire sur Malek Jaziri en une heure. Le Serbe a été la figure dominante dans le désert entre 2009 et 2013, mettant fin à la suprématie de Roger Federer et devenant le deuxième joueur le plus titré de ce prestigieux événement ATP 500.

Federer a rebondi plus fort dans les années à venir, remportant huit trophées aux championnats de tennis de Dubaï, dont 2019 en battant Stefanos Tsitsipas en finale pour remporter la 100e couronne ATP. La semaine dernière, Roger a annoncé qu’il avait subi une opération au genou, se retirant de Dubaï et sautant tous les événements jusqu’à Halle en juin.

Roger aurait été la deuxième tête de série à Dubaï et la foule voulait voir un autre affrontement de titre entre lui et Djokovic, ce dont le Serbe est conscient. Néanmoins, Novak a déclaré qu’ils devraient tous les deux gagner quatre matches pour atteindre ce titre et ce n’est pas une chose facile à faire dans un domaine aussi fort, parlant fortement de Roger mais restant concentré sur son prochain affrontement et son chemin vers le titre.

“Le fait que Roger Federer ait dû sauter Dubaï n’a rien changé pour moi. C’est un joueur et une marque si importants pour notre sport; vous ne voulez pas le voir rater un ou deux événements. Maintenant, il saute tout jusqu’à l’herbe saison et c’est un coup dur pour le tennis et Dubaï où il était le champion en titre et le vainqueur de tant de titres.

Pourtant, cela ne change pas grand-chose dans mon approche. Si Roger avait été là dans le tirage au sort, nous ne pourrions nous rencontrer qu’en finale et vous devez gagner quatre matchs avant cela et construire votre jeu contre tous ces gars qui jouent à un niveau élevé.

Il y a toujours quatre ou cinq joueurs parmi le top 10 ou le top 15 ici à Dubaï et cela représente un grand défi pour moi ou pour quiconque. ”