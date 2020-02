“Le rêve est de gagner un Grand Chelem”, déclare Gael Monfils après avoir remporté deux titres consécutifs à Rotterdam

La séquence de coups sûrs de Gael Monfils se poursuit alors qu’il a non seulement défendu avec succès son trophée du tournoi de tennis mondial ABN AMRO, mais a également porté sa séquence de victoires à neuf matchs après son succès à Montpellier il y a une semaine.

Une semaine seulement après avoir remporté l’Open Sud de France pour la troisième fois, Monfils a écarté Felix Auger-Aliassime 6-2, 6-4 pour en faire deux titres consécutifs à Rotterdam.

Sur son cinquième point de championnat, @Gael_Monfils conclut son deuxième titre @abnamrowtt consécutif 🏆 pic.twitter.com/xUFkmP9Oup

– Tennis TV (@TennisTV) 16 février 2020

Le Français a rompu lors des matchs cinq et sept du premier set et a ensuite pris les devants 5-1 au deuxième après deux pauses précoces.

Il a perdu quatre balles de match alors qu’Auger-Aliassime a réduit le déficit lors du huitième match, mais a fini par faire le travail sur la balle de match n ° 5.

“C’est une sensation incroyable pour la première fois que j’appuie, année après année, semaine après semaine”, a déclaré Monfils. «C’est un sentiment différent que je n’ai jamais éprouvé au cours de ma carrière, donc je suis reconnaissant.»

Monfils est actuellement classé n ° 9 dans le classement ATP alors qu’il a atteint deux demi-finales du Grand Chelem, dont la dernière en 2016, mais il vise beaucoup plus haut.

“[In the FedEx ATP Rankings, I want] pour atteindre la cinquième place », a déclaré Monfils. «J’ai été sixième. [I would like] pour atteindre la finale à un autre Masters 1000, pourquoi ne pas essayer d’en gagner un et de garder le rêve vivant?

«Le rêve est de gagner un Grand Chelem et c’est pour cela que je joue et que je m’entraîne. C’est difficile, mais je crois qu’un jour, j’aurai peut-être la chance d’en gagner un. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.