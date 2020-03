Le réveil d’Andrey Rublev

L’interruption due à la pandémie n’a pas permis de vérifier jusqu’où elle aurait pu aller Andrey Rublev avoir pu concourir toute la saison. L’un des meilleurs joueurs de la phase finale en 2019, avec une splendide Coupe Davis, et champion à Doha et Adélaïde en début d’année, le Russe prenait définitivement son envol. Et c’est pourquoi il mérite le rapport que l’ATP a fait, réfléchissant sur son présent et sa progression sur le circuit.

Rublev a été le premier surpris de son début d’année. “C’est étrange car avant de gagner ces tournois, en pré-saison, je me suis dit” je ne m’entraîne pas trop, je ne fais pas tout mon possible, j’ai besoin de travailler plus, j’ai besoin de faire plus, si je veux être meilleur je dois faire encore plus, avoir meilleure attitude, jouer plus intelligemment “, et quand la saison a commencé, tout allait bien. Penser sûrement que je n’étais pas au niveau nécessaire m’a fait jouer sans pression, affronter le départ sans attentes. J’ai pensé:” Je vais travailler dur, si je reste en première classe. je vais le faire en laissant tout, et si je fais le troisième tour, c’est super, mieux que ce à quoi je m’attendais. C’est irréel mais c’est formidable de commencer la saison comme ça. “

Cette étape du succès a apporté avec elle des réflexions très intéressantes sur l’une des grandes révélations de ce qui a été joué jusqu’à présent dans l’ATP. “Nous avons tous des problèmes auxquels nous devons faire face pour grandir, nous devons y faire face et je pense que c’est le moment pour moi. Je n’ai jamais remporté deux titres la même année et soudainement remporté deux titres consécutifs. Et ce qui s’est passé est parfait, mais je dois rester dans la vraie vie et accepter que ce ne sera pas toujours de cette façon. Je dis toujours que les choses sur la piste sont simples: soyez positifs et faites de votre mieux, quoi qu’il arrive. Soyez positifs et efforcez-vous. partie la plus difficile “

Tourné vers l’avenir, Andrey décrit et révèle son seul objectif pour un avenir plus immédiat, concentré sur un discours qu’il a fait sien. “Mon objectif cette saison était d’être mentalement fort tous les jours, d’être mentalement positif. Et de voir si le niveau auquel je suis en ce moment en vaut la peine et je peux le maintenir et le surmonter.”

