Le RFET confirme que tous les tournois nationaux doivent être joués à huis clos

Comme le gouvernement l’a confirmé dans Espagne, les compétitions de tous les sports et disciplines doivent se jouer à huis clos. Faisant écho à la mesure, Fédération royale espagnole de tennis a annoncé que tous les tournois espagnols, professionnels et non professionnels, doivent être joués sans public, pour éviter toute contagion Coronavirus. «Selon cette notification, la Fédération Royale Espagnole de Tennis (RFET) demande aux clubs et organisateurs, que tous les tournois de tennis prévus aux prochaines dates soient joués sans public jusqu’à nouvel ordre, dans le but de prioriser la santé et sécurité de tous les participants.

