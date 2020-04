Le RFET insuffle de l’espoir aux joueurs et clubs de tennis espagnols

Photographie: Goyo Ybort

Lundi 27 avril, la Fédération royale espagnole de tennis a rendu publique sa proposition de relancer le tennis et ses athlètes en Espagne.

En l’absence de 77 jours pour produire le retour hypothétique du tennis international, après la troisième extension établie par l’ITF, l’ATP et la WTA, la plus haute instance de régulation de ce sport dans notre pays a lancé son offre.

Dans le cas où les circuits ATP, WTA et ITF ne redémarreraient pas cette saison, le RFET propose la célébration de 6 tournois Des nationaux de 3 jours de durée en week-end, dans lesquels les joueurs de tennis classés dans le top 100 des classements mondiaux ATP et WTA sont concentrés, évidemment avec des équipes masculines et féminines, que oui de 8 participants.

Ces compétitions se dérouleraient dans le cadre établi pour la pratique sportive par le gouvernement espagnol, ainsi qu’en fonction de la participation du public.

De plus, les joueurs de tennis classés entre les 90e et 500e positions dans le monde, auraient un calendrier de 12 tournois les ressortissants du circuit IBP, dans lequel les prix seront augmentés et des bourses seront accordées à chaque joueur pour sa participation. La RFET mettra en place une aide directe à ces joueurs de tennis, qui sera toutefois soumise à la décision de l’ITF, de l’ATP et de la WTA.

Pour promouvoir cette activité de tennis en Espagne, en aidant les différentes classes, le conseil d’administration de la RFET a approuvé un budget extraordinaire de 600 000 euros.

D’un autre côté, Española a déjà avancé le total des bourses 2020 en début d’année, pour un montant de 525 000 euros d’aide directe aux jeunes les plus remarquables; étant la plus haute dotation décernée dans l’histoire de cette institution.

Le calendrier des événements internationaux développé par le RFET est l’un des plus complets du vieux continent, avec par exemple les événements de Tennis Europe sous-12, sous-14 et sous-16 avec 17 tournois; ITF Junior U18 avec 15 compétitions, et dans ITF World Tennis Tour hommes avec 35.

Dans le Circuit ITF Seniors pour vétérans, c’est aussi le premier pays européen, avec les 59 tests internationaux organisés sur notre territoire avec le soutien de la RFET.

Dans la campagne 2020, le calendrier espagnol a envisagé la célébration, avec le parrainage de la RFET, de 8 ATP Challenger et 4 femmes ITF World Tennis Tour de 60 000 $ et 80 000 $.

Photographie: Goyo Ybort

La nouvelle initiative proposée par la Fédération pour reprendre les compétitions dans notre pays a débuté avec le soutien des champions champions Davis.

Donc par exemple Roberto Bautista Il a reconnu que «la Fédération a eu une magnifique initiative pour aider le tennis espagnol et le faire traverser le pays. Revenir dans les clubs et amener le tennis de haut niveau là où nous n’étions pas allé depuis des années me semble bien. Dans mon cas, je suis ravi de retourner dans des clubs où je me suis fait des amis et j’espère que cela servira à réactiver le tennis au niveau national ».

Feliciano LópezPour sa part, il a déclaré: «J’espère que ce petit circuit peut être fait, que nous pouvons concourir petit à petit et que nous pouvons emmener le tennis dans de nombreux endroits en Espagne qui n’ont pas vu de joueurs de haut niveau. Nous devons être unis et faire ce qui est en notre pouvoir. »

Oui Pablo Carreño Il estime “qu’il est très éloigné de revenir concourir sur le circuit et, au cas où cela ne pourrait pas être repris, ce qui semble compliqué, tout ce qui est en compétition, même à un autre niveau, serait très intéressant”.

Cinq jours avant de lancer les nouvelles propositions, la RFET a approché le Conseil supérieur du sport (CSD) pour solliciter la collaboration du gouvernement dans la relance du tennis.

Soutenu par l’extraordinaire réseau de clubs que possède l’Espagne (1 300 entités affiliées au RFET), où se forgent des succès sportifs et qui contribuent grandement au développement de la société par l’exercice physique; la Fédération a demandé des mesures d’aide, soulevant des questions importantes pour la prévention de la contagion dans la future pratique du tennis; et influencer des considérations telles que la situation actuelle met en péril la viabilité de nombre de ces clubs, pour la plupart des institutions sportives et sociales de haut niveau; ou comme le tennis est un sport qui se joue sans contact physique et dans un espace d’au moins 600 mètres carrés.

Dans la lettre susmentionnée de la RFET au CSD, des aspects tels que: différents avantages fiscaux pour les entités et les membres, garantissant l’accès de tous les clubs à un financement préférentiel et, en ce qui concerne la pratique du sport, plus appropriés dans la situation actuelle en raison de la distance entre les joueurs, indique que l’accueil à la fin des matchs, l’intervention des garçons de balle et l’utilisation des vestiaires et des douches, jusqu’à ce que les autorités l’autorisent, seront supprimés.

La Fédération Royale Espagnole de Tennis, qui a lancé sa chaîne de télévision en ligne RFETV dans la première quinzaine d’avril, se présente comme l’une des institutions les plus actives à cette époque d’arrêt forcé de l’activité sportive.