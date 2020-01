Le rugissant Roger Federer se rapproche du point QF

Vendredi soir, Roger Federer a accédé à la quatrième manche de l’Open d’Australie pour la 18e fois, évinçant John Millman dans un suspense pour rester sur la course pour la septième couronne à Melbourne. Le Suisse de 38 ans a dû récupérer son endurance et son énergie pour le choc de dimanche contre Marton Fucsovics qui a remporté le premier set 6-4 avec une seule pause, avec des inquiétudes soulevées au-dessus de Federer et de ses fans au sujet de sa force physique après ce marathon Millman. .

Comme toujours auparavant, Federer a pu passer à la vitesse supérieure et imposer ses tirs sur le terrain, frappant 11 gagnants et dix erreurs directes dans le set numéro deux pour voler le service du Hongrois deux fois et saisir le set 6-1, stimulant son élan à venir de l’ensemble numéro trois.

Les deux joueurs ont eu du mal à trouver le premier service et c’est Roger qui a mieux joué dans les moments décisifs, convertissant trois chances de pause et subissant une pause pour un 6-2. Marton s’est cassé lors du premier match après un tir au but médiocre qui n’a pas pu passer le filet, Federer se tenant à 15 dans le deuxième match pour confirmer la pause et établir l’avantage.

Les Suisses ont régné sur le terrain à ces moments-là, décrochant un vainqueur en coup droit au troisième match pour aller plus loin devant et repoussant deux chances de pause lors du prochain match pour se déplacer 4-0 et plus près de la ligne d’arrivée. Fucsovics a tenu à 15 dans le cinquième match avec un vainqueur de service et a gagné deux points de rupture dans le match six suite à une erreur de coup droit de Roger, convertissant le deuxième après une erreur de revers du numéro mondial.

3 pour reculer d’une pause. De retour dans le septième match, Federer a décroché la troisième pause de la manche avec un beau vainqueur en crosscourt au revers, servant pour la manche après la pause. Marton a perdu une chance de pause qui aurait pu le maintenir un peu plus longtemps dans le set, clôturant le set avec deux vainqueurs de volée qui l’ont éloigné d’un pas de la victoire.