‘Le Seigneur a pitié! Je sors d’ici ‘

La légende du tennis américain Serena Williams a été surprise par un alligator qui a décidé de montrer sa tête au sommet de ce qui semblait être un lac du quartier de Serena. Une courte promenade autour du bloc s’est avérée être une expérience assez effrayante pour Williams, qui a tout de même été capable de faire un commentaire plein d’esprit, disant que le gator distancie la société.

L’ancien numéro un mondial a publié tout l’incident sur Instagram.

Serena Williams a peur d’un alligator «Je suis dans mon quartier et on dirait que je vois un alligator. Je n’essaye pas de m’approcher trop près car je serais le premier à aller essayer comme ça.

Ça pourrait être une formation rocheuse mais … je ne sais pas. Je suis loin moi aussi, car ils sont rapides et en ce moment je ne cours pas le plus vite. Gardez donc une distance de sécurité. Il est éloigné de la société, je sais que c’est vrai ».

“Il me regarde. Je ferais mieux d’y aller. Oh Seigneur, aie pitié! Regarde ça! C’est un gator, je vous le dis. Il me regarde bien. J’ai peur, je suis sorti d’ici! ”