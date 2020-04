“Le service de Roger Federer est un hybride de Sampras et Agassi”

Le service de Roger Federer est l’un des succès les plus sous-estimés du tennis. Le 20 fois champion du Slam a considérablement amélioré son service depuis le début de sa carrière. Dans son discours sur Tennis Channel, Andy Roddick a expliqué que le service de Roger était un hybride des services de 2 autres joueurs.

»Andre Agassi était un joueur qui a déconné avec son lancer de balle et le rythme de son service. Pete Sampras était un serveur plus puissant et avait un très bon placement. Je pense que le service de Roger Federer est un hybride de Pete et Andre ».

«Roger avait la capacité incroyable de lancer n’importe quel type de service à tout moment. Il pouvait lancer une fois un coup de pied de 97 mi / h puis lancer un service très puissant à l’extérieur. Il n’a jamais été prévisible et c’est ce qui a été si frustrant “- a ajouté l’ancien numéro 1 mondial.

Même à l’âge de 38 ans, Roger est toujours en compétition pour le Grand Chelem qui montre à quel point il est bon. Les deux se sont rencontrés 24 fois lors des matchs officiels de l’Association des professionnels du tennis (ATP), et Federer a mené 21-3, faisant de Roddick le joueur avec le troisième plus grand nombre de défaites du tournoi contre Federer dans le circuit ATP (Novak Djokovic et Stan Wawrinka ont perdu contre Federer à 23 reprises, mais Djokovic détient actuellement un bilan positif contre lui).

En termes de nombre de matchs joués, il se classe comme la 14e plus grande rivalité de l’ère ouverte. Les deux hommes sont champions du Grand Chelem (Federer avec 20 titres à celui de Roddick) et anciens joueurs numéro un mondial. Roddick a perdu quatre finales du Grand Chelem (Wimbledon en 2004, 2005 et 2009 et l’US Open en 2006), à chaque fois face à Federer.