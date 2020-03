Le service, l’arme secrète de Novak Djokovic

Imaginez que vous deviez affronter demain Novak Djokovic. Qu’il n’y avait pas de coronavirus et qu’il était un joueur de tennis professionnel. Quelle serait votre tactique pour lui faire du mal? Il n’est pas facile de rechercher des faiblesses chez un homme qui frôle la perfection, une machine complète qui ne respire pas. Autrement dit, qu’est-ce que le Serbe fait de pire sur la piste? Beaucoup penseront que ce point stratégique est dans leur sortir. Heureusement, le registre des statistiques de ATP vient à notre secours pour indiquer que ce n’est pas le cas. Le service numéro 1 au monde ne sera pas le meilleur du circuit, mais c’est de loin le coup qui s’est le plus amélioré dans les calendriers récents.

C’est drôle mais le service de Novak Djokovic a toujours été plus un problème qu’une solution, depuis sa création en tant que professionnel. Beaucoup se souviendront de sa brève relation avec Todd Martin en tant que deuxième entraîneur, l’Américain étant l’homme appelé à améliorer ce tour. Cependant, la chose n’a pas fonctionné en raison de la lutte de pouvoir qu’il a eue avec Marian Vajda et Martin a emballé en moins d’un an. Plus tard, Vajda a réussi à se connecter brillamment avec Boris Becker, comme il l’a fait au cours de cette dernière période avec Goran Ivanisievic, le véritable responsable du joueur de Belgrade est devenu l’un des meilleurs coups de poing du vestiaire masculin. C’est précisément à l’intérieur de ce vestiaire qu’ils savent mieux que quiconque.

Écoutons John Isner, un homme qui en sait quelque chose. «Son service n’est pas trop pensé ni trop parlé, ce qui me semble une sorte de mépris, mais c’est parce qu’il fait tout très bien. Novak se concentre sur son repos et son mouvement sur le terrain, ses tirs depuis la ligne de fond sont les meilleurs au monde, mais cela ne signifie pas qu’il accorde moins d’attention au service. Vous n’avez pas nécessairement à servir chaque balle à 230 km / h, mais c’est l’une des parties de votre jeu qui s’est le plus améliorée au fil du temps. Je dirais même qu’il y a six ou sept saisons, son service était beaucoup moins fluide. Maintenant, tout est différent, c’est pourquoi nous sommes face au joueur le plus dominant du circuit, un profil sans faiblesses, numéro un mondial », explique l’Américain.

Et que disent les chiffres? Dans la liste des joueurs avec le plus matchs gagnés pour servir Au cours de la saison 2019, seulement quatre personnes dépassent 88% de la performance des Balkans. En tête sont John Isner (94%), Roger Federer (91%), Reilly Opelka (91%) et Rafa Nadal (90%). Si nous regardons points gagnés avec le deuxième service, un autre des coups capitaux pour comprendre le succès de l’ère actuelle, Nole affiche un taux de réussite de 56%. Ses numéros de service le placent comme le 14e joueur de l’histoire avec le plus de matchs gagnés avec son service (86%), au-dessus même des légendes comme Ivanisevic, Philippoussis, Lendl ou Edberg.

Écoutez maintenant Reilly Opelka, l’homme qui doit incliner le visage pour regarder n’importe quel rival sur le circuit. “Cela sert très bien, la vérité. Mais ce n’est pas cela, il est également capable de casser le service du rival plus de 30% du temps, ce qui est incroyable. De toute évidence, lorsque vous lui permettez de prendre l’initiative pendant une partie, ce pourcentage devient encore plus élevé. Il sert bien presque toujours, mais on en parle à peine. Je suppose que ce sont les autres compétences que possède son jeu qui lui rendent impossible de faire une pause à la maison », explique le numéro 39 du classement.

Au cas où les pourcentages ne vous convaincraient pas du tout, nous allons avec les chiffres purs, les nombre de services directs par partie. C’est là que l’on voit vraiment le saut de qualité que Djokovic a réalisé au cours des cinq dernières saisons, multipliant toujours ses performances. Ce n’est que sa dernière opération au coude qui l’a “forcé” à changer le mécanisme de ce service, raccourcissant ainsi l’itinéraire et le rendant plus efficace. Pour le montrer, regardez ce qu’il a fait dans ses trois tournois disputés en 2020: 18 matchs joués, 18 matchs gagnés.

“Je change autant que je peux à chaque fois que je joue, que ce soit en mettant un service avec effet, une coupure, un plat, sur le corps de l’adversaire, ouvert ou sur le” T “. J’essaye de tout mélanger. Évidemment, tout cela dépend toujours de qui est devant, cela dépend toujours de mes rivaux. Dans chaque tournoi auquel j’ai joué cette saison, j’ai senti que mon service était excellentCela me permet de gagner un grand nombre de points gratuits. Quand je sers bien et que j’obtiens un pourcentage élevé de premiers, cela me permet de me sentir plus à l’aise, de jouer avec plus de confiance et d’offrir le plus haut niveau de tennis », souligne le n ° 1. Un excellent récepteur vérifié, un excellent serveur à reconnaître.

.