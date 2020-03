Le sexe d’un entraîneur ne devrait pas être important

Andy Murray, ancienne n ° 1 mondiale et triple championne du Grand Chelem, affirme que davantage de femmes devraient avoir la possibilité de s’entraîner au tennis dans un article d’opinion qu’il a écrit pour le Comité international olympique à l’occasion de la Journée internationale de la femme.

Murray est l’un des rares joueurs masculins de haut niveau ces derniers temps dans la carrière desquels les entraîneurs féminins ont eu un grand impact – il a été entraîné par maman Judy Murray plus tôt et a également travaillé avec la Française Amelie Mauresmo. Dans la colonne, Murray écrit: «Quand mon frère Jamie et moi avons grandi, nous vivions très près des courts de tennis locaux à Dunblane (Écosse).

Étant donné que ma mère jouait au tennis à un niveau raisonnable et était également entraîneur, il était inévitable que nous finissions par jouer. Ma mère a une grande énergie et est une bourreau de travail depuis que nous sommes jeunes, se levant souvent à 4 heures du matin pour commencer sa journée.

Elle est un modèle pour moi grâce à sa détermination, son éthique de travail et sa volonté de faire ce qu’elle veut faire. Même maintenant, elle voyage toujours partout et enseigne sur le terrain, essayant d’amener le tennis aux masses et de donner aux enfants, aux filles et aux entraîneurs une opportunité.

J’ai été entraînée par ma mère dès mon jeune âge et j’ai eu de bonnes expériences avec des entraîneurs féminins tout au long de ma carrière de tennis. Mais quand je suis devenu professionnel, j’ai remarqué que pratiquement chaque joueur masculin avait un entraîneur masculin et, dans la plupart des cas, une équipe de soutien masculine. “

Le Britannique, qui vise actuellement à revenir sur la tournée à Miami, a également parlé de l’embauche de Mauresmo et de la réaction à sa décision. “Quand je choisis un nouvel entraîneur en 2014, je voulais travailler avec un ex-joueur – Je pense qu’ils peuvent aider beaucoup avec le côté psychologique et comprendre les pressions de jouer et de gagner de grandes compétitions.

Comme moi, Amélie Mauresmo avait eu des problèmes avec les nerfs et avait surmonté cette bosse de gagner des événements majeurs, et j’avais l’impression qu’elle me comprendrait à cet égard. La réaction à la nomination d’Amélie comme coach, même par des personnes proches de moi, a été lorsque j’ai réalisé qu’il y avait un problème.

La raison pour laquelle ils l’interrogeaient était uniquement basée sur son sexe; ce n’était pas à cause de ses capacités ou de ce qu’elle avait fait dans sa carrière. J’ai bien fait avec Amélie et atteint la finale du Grand Chelem, mais beaucoup de gens ont vu la période où nous avons travaillé ensemble comme un échec parce que je n’ai pas remporté un titre du Grand Chelem.

Les gens l’ont blâmée pour ça, mais ce n’était pas le cas avec mes autres entraîneurs – c’était toujours moi qui était le problème, et je recevais les critiques quand je perdais. Avec Amélie, les questions que l’on me posait la plupart du temps après la perte de matches concernaient notre relation.

Je n’ai jamais eu cela à aucun autre moment de ma carrière. »Murray continue:« Les meilleurs entraîneurs devraient être les meilleurs et, aux Jeux olympiques, il n’y a aucun moyen que les femmes ne représentent que 11% des meilleurs entraîneurs – clairement, il faut faire plus de travail ici. * En ce qui concerne l’état d’esprit, les compétences et l’intelligence, il n’y a aucune raison pour qu’une femme ne soit pas aussi bonne qu’un homme, et j’espère que les choses changeront lorsque les femmes auront plus de possibilités.

Chose intéressante, j’ai lu qu’à Tokyo, il y aura le plus grand nombre de femmes concurrentes à une édition des Jeux olympiques (48,8%), donc des progrès sont en cours. De tous les sports mondiaux, le tennis est le meilleur en termes de prix à égalité et de joueurs masculins et féminins participant aux mêmes événements.

Mais la chose que je trouve intéressante, plutôt que d’être célébrée, est souvent remise en question dans le sport. C’est attrayant pour les gens qui regardent, les sponsors, la télévision, tout le monde, alors ne perdez pas votre temps à en discuter; célébrons-le et utilisons-le à notre avantage pour développer le sport dans le monde entier.

Les Jeux Olympiques ont également un rôle important à jouer dans la promotion de l’égalité des sexes. Les gens aiment regarder les Jeux olympiques parce qu’ils voient les meilleurs athlètes masculins et féminins. Ils sont divertis par le mélange d’athlètes, et c’est l’une des raisons pour lesquelles c’est l’événement sportif le plus réussi.

Lors de ma première participation aux Jeux olympiques de Pékin en 2008, je suis allé voir les doubles mixtes de badminton et j’ai vraiment adoré. De même, les gens aiment regarder des doubles mixtes au tennis; plus de sports devraient regarder ces formats et réfléchir à ce qu’ils peuvent faire et à ce que les fans pourraient vouloir. ”