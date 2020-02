Le spécialiste pakistanais des doubles Aisam Qureshi se marie

Tennis – Joueur de tennis le plus connu du Pakistan, le spécialiste du double Aisam-ul-Haq Qureshi s’est marié ce week-end. Qureshi a épousé Sana Fayyaz samedi, selon Zemtv. La cérémonie, une simple cérémonie de Nikah, a réuni des membres de la famille, des parents et des amis.

Un événement officiel serait organisé le mois prochain. Le père d’Aisam-ul-Haq, Ahtasham-ul-Haq Qureshi, a confirmé le mariage et a dit qu’il était marié le 19 février à Lahore. Fayaz est la fille de Mohammad Fayyaz, un homme d’affaires de Lahore.

Qureshi est parti pour la France après la cérémonie de mariage. Le Qureshi de 39 ans a été classé aussi haut que 125e en simple en décembre 2007 et 8e en double en juin 2011. Il est le seul joueur de tennis pakistanais à atteindre la finale d’un Grand Chelem, ce qu’il a fait en 2010 , en compétition en double mixte (en partenariat avec Květa Peschke) et en double masculin (en partenariat avec Rohan Bopanna) à l’US Open.

Il est actuellement classé n ° 50 au classement mondial de double. Il a remporté 18 titres en double sur l’ATP Tour et a remporté son premier titre de la saison à New York la semaine dernière avec Dominic Inglot. Qureshi a également conduit le Pakistan aux éliminatoires du Groupe mondial pour la première fois en 2005, où ils ont été battus par le Chili.

Il a remporté le plus de matches de Coupe Davis pour le Pakistan, étant le joueur de simple et de double le plus titré de son pays. Il fait également partie du doublé le plus réussi du Pakistan (avec Aqeel Khan) dans l’histoire sportive du pays.