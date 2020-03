La légende du double de tennis indien Leander Paes a été célébrée vendredi sur le terrain lors des championnats de tennis hors taxes de Dubaï en présence de Colm McLaughlin, Salah Tahlak, Ramesh Cidambi et Sinead El Sibai. Paes, 46 ans, a coupé un gâteau lors de la cérémonie, car il prendra sa retraite à la fin de la saison 2020 et c’était sa 20e et dernière apparition au tournoi.

Paes a également reçu des T-shirts encadrés de sa tournée «One Final Roar» qui se terminera plus tard cette année. Paes et son partenaire Matthew Ebden ont été battus vendredi en quart de finale par HenriKontinen / Jan-LennardStruff 3-6, 3-6.

Paes a parlé à la foule et l’a remercié pour leur soutien au fil des ans. «J’ai d’abord parlé à mon équipe de ma dernière année sur le chemin du retour en septembre. Le sport est un énorme véhicule qui peut divertir tout le monde et tout le monde. Je suis heureux d’avoir pu utiliser mon sport pour vous divertir tout au long de toutes ces années. “

McLoughlin a déclaré que Paes était un «véritable ambassadeur de Dubaï et du Dubai Duty Free. Peut-être que peu de gens le savent, mais Leander a été étroitement impliqué dans de nombreux travaux caritatifs pour des enfants défavorisés partout.

Paes a été champion à Dubaï deux fois dans sa carrière – en 1998 avec son compatriote Mahesh Bhupathi et en 2003 avec David Rikl et vice-champion à trois reprises – en 2004 avec Jonas Bjorkman, en 2010 avec Lukas Dlouhy et en 2018 avec James Cerretani.

