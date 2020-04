Le stade Louis Armstrong est utilisé pour préparer des colis alimentaires pour les travailleurs de première ligne

Plus tôt cette semaine, la United States Tennis Association avait déclaré que le Billie Jean King National Tennis Center serait utilisé comme un hôpital de fortune alors que les hôpitaux de New York avaient du mal à faire face aux patients de COVID-19.

Vendredi, la légende du tennis Billie Jean King, du nom du National Tennis Center, a publié une mise à jour sur Twitter, dans laquelle le stade Louis Armstrong est utilisé comme un centre de préparation et de distribution de nourriture où 25 000 paquets de nourriture sont préparés quotidiennement pour ceux qui travaillent en première ligne.

Le 12 fois champion du Grand Chelem en simple a tweeté: “Il s’agit du stade Armstrong du BJK National Tennis Center. D’autres parties du centre deviendront un hôpital. Ce stade est un centre de préparation et de distribution alimentaire où le personnel des héros préparera jusqu’à 25 000 paquets de nourriture par jour. , chaque w / 2 jours de repas pour les patients, les travailleurs et les enfants “D’autres parties de l’installation sont utilisées comme hôpital.

L’État de New York est l’épicentre de la pandémie actuelle aux États-Unis et compte actuellement le plus grand nombre de cas et de décès. Plusieurs États du pays sont actuellement sous le coup d’une ordonnance de séjour à domicile.