Le monde asiatique est souvent considéré comme le grand marché que le tennis doit explorer et dans lequel l’émergence d’un acteur important peut être un tournant pour le roi du sport de raquette. Kei Nishikori a été un véritable phénomène de masse, la Corée du Sud rejoint la voiture avec de plus en plus de joueurs, mais il y a la Chine et l’Inde, les deux pays les plus peuplés, sans références claires capables d’élever ce sport à un statut supérieur. Mais on ne dit pas grand-chose monde arabe, un marché potentiel gigantesque et dans lequel le tennis peut aussi être un vecteur d’espoir pour de nombreux jeunes et un moyen d’autonomisation pour les femmes.

Trois pionniers rendent le Maghreb présent dans les grands tournois: Ons Jabeur et Malek JaziriTunisiens et Mohamed SafwatÉgyptien L’Afrique du Nord possède un large pouvoir de croissance en termes d’infrastructures de tennis et atteindre le professionnalisme sans aucune aide est une véritable odyssée. Dans cette ligne, il y a eu plusieurs fois ces trois titans qui cherchent à inspirer de nombreux jeunes à se joindre à la pratique du tennis. Le poids des fédérations dans ces pays est limité et, dans de nombreux cas, seule la classe socio-économique supérieure peut se permettre de s’entraîner dans les grands complexes hôteliers de la côte qui regroupent pistes, entraîneurs et organisent des tournois ITF avec récurrence.

“C’est fantastique de voir comment nous sommes de plus en plus présents. J’ai toujours cru beaucoup aux possibilités d’Ons, elle est une joueuse de tennis vraiment talentueuse et a montré qu’elle peut gagner les meilleures au monde. Ce sera une source d’inspiration pour beaucoup de filles dans notre pays.” dit le tunisien Jaziri. “Les gens doivent comprendre que nous avons besoin de plus de temps pour atteindre un niveau élevé que les joueurs européens ou américains. Nous n’avons pas autant d’opportunités. et lorsque vous vous approchez du top 100, vous n’avez pas de gros tournois qui invitent. De plus, nous passons beaucoup de temps et d’argent à faire la navette », explique Malek dans des mots recueillis par Tennis.com.

Ces derniers temps, vous voyez comment Mohamed Safwat atteint son meilleur niveau avec 29 ans et détaché sur le circuit ATP à Jaziri en tant que représentants du monde arabe. “Il a un bon niveau, il s’est beaucoup amélioré mentalement et je le vois avec des options pour entrer dans le top 100. Ce serait très important pour beaucoup de gens dans nos pays”, a déclaré un homme qui à 36 ans a affirmé à plusieurs reprises son désir de laisser un héritage. et ont contribué à faire éclore le tennis en Tunisie dans les années à venir.

.