LE TENNIS COMME THÉRAPIE GRÂCE À LA FONDATION MONDIALE DE TENNIS

L’intuition de Federico Coppini, fondateur de la Tennis World Foundation, s’est révélé encore plus correct que prévu. Il pensait que TWF pouvait représenter une valeur pratique et sociale, mais au cours des premiers mois d’activité, il a réalisé un aspect encore plus important: Tennis World Foundation peut représenter un soutien psychologique important.

Pendant cette période, les nombreux enfants impliqués dans le projet ont commencé à raconter et à partager leurs histoires, leurs défis, leurs problèmes. Afin de fournir le soutien le plus efficace possible, la prochaine étape inévitable a été de prendre contact avec les services sociaux locaux (dans ce cas, certaines régions défavorisées d’Afrique du Sud), mais il s’est rendu compte qu’ils manquaient beaucoup de ressources.

Lorsque le soutien émotionnel fait défaut (ce qui devrait incomber aux services sociaux), le stress est évacué de la pire façon possible. Les garçons développent des comportements antisociaux et à haut risque, se mettant ainsi que tout le monde en difficulté.

Dans un tel contexte, les activités de la Tennis World Foundation ont eu un effet extraordinaire, remplaçant presque les organes en charge. La formation en raquette a montré une nette amélioration des comportements des enfants. Grâce au tennis, ils ont développé des sentiments positifs tels que le sentiment d’appartenance, la force, la confiance en soi et la confiance dans les autres.

Ce cercle vertueux a conduit à un changement de leur relation à eux-mêmes et aux autres, pour la satisfaction des enseignants et de leurs familles. Ces excellents résultats, nés presque par hasard, ont incité Tennis World Foundation à créer un programme appelé “Tennis Therapy”, primé, créé avec une grande attention en collaboration avec des professionnels de la santé mentale et des experts en développement et croissance.

Considérant que Tennis World Foundation (TWF) opère dans certaines des communautés les plus à risque en Afrique du Sud et dans le reste du continent (le programme en Tanzanie se déroule de la meilleure façon), la valeur sociale de l’initiative est de plus en plus évidente.

