“Le tennis de Coco Gauff est déjà grand”, déclare le célèbre entraîneur

Malgré son jeune âge, Coco Gauff a remporté en 2019 ses trois premiers tournois WTA à quinze ans: deux en double avec sa compatriote Caty McNally et un en simple, à Linz, battant Jeļena Ostapenko en finale. Ce dernier succès lui a permis de devenir la neuvième plus jeune joueuse de tennis de l’Open Age à remporter un trophée et à entrer parmi les cent meilleures joueuses de tennis du monde, précisément à la 71e position du classement WTA.

“Le tennis de Coco est déjà grand”, a déclaré Patrick Mouratoglou. «Elle a beaucoup de choses à jouer. un gros service, un revers incroyable, elle fait beaucoup de choses. Elle est capable de venir au filet. Quand c’est un point de pression, elle peut y aller.

Elle jouera également un vol de retour pour mettre la pression sur ses adversaires. Elle comprend déjà beaucoup de choses dans le tennis, mais ce n’est toujours pas suffisant. Il reste encore de la place pour que ses adversaires gagnent les points. Il y a certainement encore place à amélioration.

Sa maturité est incroyable à 16 ans. C’est ce qui me distingue le plus. La façon dont elle gère les correspondances est unique. Mais elle n’a encore que 16 ans et, quand vous n’avez que 16 ans, vous avez encore tant de choses à améliorer, ce qui est formidable. “

“Je peux voir Coco arriver en finale et remporter un Grand Chelem”, a-t-il ajouté, “et je sens qu’elle n’est pas si loin. le [defeat] contre Sofia Kenin à Melbourne a montré que Coco devait encore s’améliorer. Bien sûr qu’elle le fait.

Elle joue toujours à un niveau incroyable et la conviction qu’elle a est si forte qu’elle peut surprendre et peut-être gagner un Grand Chelem. [But] les joueuses qu’elle a battues en Slams – Venus Williams, Naomi Osaka – et qui ont refait la deuxième semaine de slam après avoir fait la deuxième semaine à Wimbledon, à cet âge, ayant tellement de choses à améliorer, ça en dit long sur elle en tant que la personne”.