Le tennis “déclenche mes émotions”, dit Novak Djokovic

S’il y a quelque chose qui vous impressionne chez Novak Djokovic, c’est qu’il ne s’agit pas seulement de gagner des matchs. La star serbe est une étudiante du jeu. Au fil des ans, il a brûlé l’huile de minuit pour devenir le numéro un mondial. Il a évolué son jeu et s’est concentré sur toutes les nuances.

Venant d’un pays comme la Serbie, où les infrastructures de tennis manquaient toujours, Novak a pu atteindre de grands sommets.

Maintenant, la star serbe a révélé que sa faim d’en savoir plus sur son jeu n’était toujours pas morte. C’est aussi ce qui l’inspire à continuer de jouer. Voyons ce que Novak a dit.

Savoir plus – Logo de Novak Djokovic – Signification et signification

Qu’est-ce que Novak Djokovic a dit?

Voici ce que Djokovic avait à dire sur l’amélioration constante –

«Oui, il y a place à amélioration. C’est ma plus grande motivation. C’est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles je continue à pratiquer ce sport et pourquoi je mets beaucoup d’efforts et de dévouement chaque jour. “

De plus, Novak a révélé comment le tennis l’aide à s’améliorer au-delà du jeu –

Je pense que le tennis est un excellent endroit pour m’améliorer non seulement dans le tennis mais aussi en tant qu’être humain pour construire mon caractère. Le tennis, comme nulle part ailleurs dans la vie, me déclenche, déclenche mes émotions. C’est un excellent moyen pour moi de me comprendre à un niveau plus profond. Je vois le tennis comme une grande école de vie en quelque sorte.

Djokovic a ensuite révélé à quel point le processus en lui-même était très attachant pour lui. Tenir la raquette lui donne un sentiment de contrôle. Cela, à son tour, le nourrit en tant qu’être humain et le motive dans sa vie.

Novak joue actuellement aux championnats de tennis de Dubaï. Le Serbe devrait être le meilleur concurrent pour remporter les 500 points de classement ATP. En fait, il a battu Malek Jaziri 6-1, 6-2 au premier tour. Maintenant, il est prêt à affronter Philipp Kohlschreiber au deuxième tour.

Pensez-vous que quiconque puisse défier Novak Djokovic à Dubaï?