“Le tennis devra réfléchir après cette crise”

Le tennis est l’une des principales victimes de cette crise des coronavirus dans le monde du sport en raison de l’interruption de la compétition, au moins jusqu’à la mi-juillet. Tolède Feliciano López, déjà dans la dernière partie de sa carrière professionnelle, il assiste exclusivement au journal SPORT pour nous dire comment il vit cette situation délicate.

04/05/2020 à 08:27

CEST

Tout d’abord, comment va ta famille?

Heureusement, nous allons bien, en bonne santé malgré le fait que ma mère ait été testée positive il y a une semaine mais elle se rétablit grâce à Dieu. C’est une situation très douloureuse pour tant de familles et d’une manière ou d’une autre, elle affecte tout le monde.

Comment gérez-vous le temps de confinement?

Avec patience, il n’y en a pas d’autre. J’essaie de remplir la journée du mieux que je peux et de suivre quelques routines de base pour me maintenir en bonne forme physique et mentale. J’essaie aussi de profiter au maximum d’être chez moi, inhabituel dans la vie d’un joueur de tennis.

Qu’est-ce qui vous manque le plus?

Plutôt que de manquer quelque chose en particulier, ce qui m’attriste, c’est la situation générale qui affecte tant de personnes en Espagne et dans le reste du monde. Derrière chaque personne affectée se cache un drame personnel et familial.

Madrid est l’un des foyers les plus importants de coronavirus. Car quand voyez-vous le bout du tunnel?

Je ne pourrais pas vous le dire, car pour le moment, il est très difficile de voir une sortie en raison de la gravité de la crise et du nombre très surréaliste des personnes touchées. Mais il est vrai que vous commencez à voir un petit changement de tendance qui nous donne l’espoir de penser que dans quelques semaines nous pourrons vaincre le virus.

Des initiatives comme celles de Pau Gasol et Rafa Nadal démontrent leur puissance et leur sport pour transmettre des valeurs

Comment appréciez-vous les initiatives comme celles de Rafa Nadal et Pau Gasol pour obtenir des ressources pour la Croix-Rouge que vous avez rejoint?

Ce sont des initiatives super positives qui démontrent la puissance du sport et des figures aussi grandes que Rafa et Pau pour transmettre des valeurs de solidarité, d’engagement, de travail d’équipe et d’amélioration.

De nombreux joueurs de tennis mettent fin à la saison de tennis. Que pensez-vous

Il faudra voir comment évolue la crise et s’il y a vraiment une opportunité de réprimander le circuit. Mais la réalité est que le tennis est un sport très unique en raison de la nature globale du circuit. Par conséquent, il est très difficile pour le monde de revenir à la normalité dans un court laps de temps et de permettre la tenue de tournois internationaux avec la participation de joueurs des cinq continents sans restrictions de voyage, etc. & mldr;

L’annulation du Mutua Madrid Open a été très douloureuse mais inévitable

En tant que directeur, comment avez-vous vécu l’annulation «forcée» du Mutua Madrid Open? Difficile à assimiler?

La vérité est que nous n’avions aucune option pour jouer cette année en raison de la crise des coronavirus. Nous voyons ce qui se passe à Madrid en ce moment et aucun de nous ne pourrait penser à organiser un tournoi de tennis. Ce fut une décision douloureuse car toute l’équipe du personnel du tournoi travaille dur toute l’année pour offrir aux fans la possibilité de profiter du meilleur tennis, mais je pense que dans ces circonstances, le tennis et toute autre activité récréative et de divertissement restent dans une seconde. lieu

C’était aussi le 20e anniversaire. Une édition spéciale. Qu’avez-vous préparé pour célébrer cet anniversaire?

Nous avons eu pas mal de surprises en magasin, mais nous vous tiendrons au courant pour l’année prochaine & mldr;

Quelles pertes économiques et émotionnelles entraîne une telle décision?

Beaucoup et grand aux deux niveaux, mais comme je le dis, c’est en arrière-plan en ce moment

L’annulation de Wimbledon a été annoncée ce mercredi. Ce sont déjà des mots majeurs qui s’ajoutent du 29 juin au 13 juillet.

En effet, Wimbledon est le tournoi le plus ancien et le plus prestigieux du monde et son annulation a porté un coup sévère à notre sport. Mais même un événement aussi populaire de l’ampleur de Wimbledon ne peut être tenu à l’écart de la crise mondiale.

Le report de Roland Garros au mois de septembre a soulevé de nombreuses cloques

Que pensez-vous du changement de dates de Roland Garros en septembre dernier, qui nuit à d’autres tournois comme la Laver Cup?

C’est une décision qui a soulevé de nombreuses cloques dans le monde du tennis. Ils ont pensé à se donner la meilleure option possible et c’est légal, bien sûr, mais c’est un exemple des intérêts multiples et divers qui gouvernent notre sport. Dommage que nous ne puissions pas tous y aller même en ce moment.

Comment pensez-vous que le paysage du tennis va changer après cette crise provoquée par le coronavirus. Au niveau économique, au niveau organisationnel & mldr;

Cela changera sûrement beaucoup de choses, car une crise de ce calibre ne laisse personne de même. L’industrie du tennis doit réfléchir et essayer d’évoluer dans tous les sens pour s’adapter à ce type de situations, mais comme je l’ai dit précédemment, le circuit de tennis professionnel est peut-être le sport le plus mondial et qui présente un certain nombre d’avantages mais d’autres inconvénients tels que être touché par une pandémie comme

Pensez-vous que beaucoup de choses devront être reconsidérées?

Il sera nécessaire de faire une analyse approfondie dans chacun des domaines et des acteurs qui composent cette industrie du sport, mais surtout nous devons réfléchir en tant que société et en tant qu’individus sur la façon dont nous vivons et comment nous devons vivre pour être plus juste, solidaire et respectueux les uns envers les autres. les autres.

Nous devons donner de l’importance à ce qui a vraiment

Cette crise va-t-elle nous changer tous?

Ce n’est pas que j’ai de grands espoirs que le monde changera, mais au moins j’espère qu’il enlèvera les consciences et les façons de comprendre la vie au niveau individuel et collectif. Il faut donner de l’importance à ce qu’il y a vraiment et ne jamais remonter dans un train à toute vitesse et sans s’arrêter qui nous amène à commettre les mêmes erreurs.

Pensez-vous que la domination des Big Three se poursuivra en 2021?

Avec chaque année qui passe, il est plus difficile pour le plus vétéran de rester au top, mais ils ont certainement la qualité pour continuer à diriger le circuit et à se battre pour les grands tournois. Une autre chose est la régularité qui, à un moment donné à un moment donné, le plus jeune devra évidemment prendre l’alternative.

Quels joueurs de «nouvelle génération» considérez-vous les plus fiables?

Il a beaucoup parlé de la “ Next Gen ” mais nous devons définir de quels joueurs nous parlons car Thiem n’est pas le même que jeune mais a beaucoup plus d’expérience que par exemple Felix Auger-Aliassime. Il y a des joueurs comme ceux mentionnés ci-dessus et Zverez, Tsitsipas ou Shapovalov qui donneront sûrement beaucoup à dire et auront des opportunités de gagner des tournois du Grand Chelem dans les années à venir. Mais de nos jours, il n’y a toujours personne en particulier qui dominera le circuit. Il est très peu probable qu’une génération comme celle actuelle du BIG 3 se reproduise, je vois plus de joueurs partager la gloire.

Votre situation personnelle change-t-elle avec les reports et les annulations de ces tournois?

Plus que du changement, cela perturbe les plans et les illusions immédiates comme la tournée sur herbe récemment annulée qui est pour moi toujours le moment le plus attendu de l’année. Mais j’essaierai d’être patient et prêt quand nous pourrons à nouveau concourir.

Si le physicien le permet, je veux et j’espère continuer à concourir

À 38 ans, cela peut-il précipiter votre retrait définitif?

Non, j’espère que non. Si le physicien le permet, je veux toujours et j’espère continuer à concourir.

Comment imaginez-vous votre vie sans haute compétition?

Je l’imagine à un rythme différent et avec plus de calme et de temps pour profiter de tant de choses que mon métier ne m’a pas permis de faire toutes ces années. Je vais profiter de ma famille, de mes amis et relever de nouveaux défis, mais d’une manière ou d’une autre, je serai toujours connecté au tennis, à travers mon rôle de directeur du Mutua Madrid Open et d’autres projets liés à ce merveilleux sport.

Vous sentirez-vous toujours comme un homme chanceux?

Sans doute. J’ai eu la chance de pouvoir me consacrer au sport que j’aime et c’est ma passion. C’est une étape fantastique dans ma vie avec beaucoup de sacrifices mais je l’apprécie toujours beaucoup. Mais lorsque les lumières du circuit professionnel sont éteintes, d’autres luminaires égaux et meilleurs s’allument, comme élever une famille.

Envisagez-vous d’être parents dans un avenir proche?

J’ai toujours dit que nous aimerions avoir des enfants et que ce moment nous remplira de bonheur.

Êtes-vous heureux?

Je suis heureux et je me sens très chanceux de ce que j’ai. Je remercie Dieu de m’être levé tous les jours et d’avoir le sentiment d’avoir une femme, une famille, des amis que j’aime et m’aime.

