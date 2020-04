Le tennis doit améliorer la distribution de l’argent

Une crise peut devenir une opportunité si les mesures appropriées sont prises et si le travail est effectué avec une vision à long terme et un effort d’intégration. C’est ce qu’on essaie d’inculquer dans le monde du tennis John Millman, l’un des acteurs les plus actifs pour proposer des alternatives en ces temps où le coronavirus a paralysé le tennis et menace sa viabilité économique. Il y a une semaine, l’Australien avait déjà affirmé un déséquilibre notable dans le tennis, avec peu de joueurs qui pouvaient gagner leur vie en dehors du top 150 et de gros revenus des meilleurs. Bien qu’il soit vrai qu’il faut du temps pour augmenter les prix en espèces au Grand Chelem, la restructuration du système que cette crise va nécessiter devrait être mise à profit pour influencer cela, comme certains de ses collègues soutiennent John.

“Il ne peut pas que lorsque le Grand Chelem se termine, nous voyons que le chèque du vainqueur est supérieur à 4 millions de dollars. C’est un prix disproportionné et avec une partie de cet argent, il pourrait aider beaucoup de joueurs de niveau inférieur ou promouvoir plus d’événements du Circuit ATP Challenger ou circuit ITF avec de meilleurs prix, qui permettront à plus de gens de se consacrer à ce sport et avec des options pour en vivre “, a déclaré à . un homme qui a beaucoup de poids sur le circuit, comme il est. Andy Murray. Et c’est que cette rupture montre que les initiatives lancées jusqu’ici ne suffisent pas car la précarité de nombreux joueurs de tennis est palpable, menacée de ne pas pouvoir continuer à se consacrer au tennis si le manque de compétition se prolonge dans le temps.

D’accord. Trouvez des solutions pour distribuer la richesse afin que plus de joueurs mangent un morceau de tarte. Distribution plus large de p’money, vente du sponsor titre du challenger et de la future tournée (comme le golf Korn Ferry Tour) et donne aux joueurs une pièce d’argent pour tout match de leur choix mis à disposition. https://t.co/vbIPngAumE – John Millman (@johnhmillman) 27 avril 2020

Un autre qui a soutenu les idées de Millman était l’Ukrainien Ilya Marchenko, actuel numéro 200 du classement ATP, et que cette saison n’a inscrit qu’un peu plus de 8 000 $. “Nous devons réparer le système et non seulement recourir à la charité dans ce contexte. Les joueurs de tennis doivent obtenir ce que nous méritons car sans le classement, le système s’effondrerait, il serait impossible pour l’élite du tennis de perdurer sans nous”, a-t-il déclaré. récolter l’approbation d’un John Millman extrêmement actif. “Vous devez trouver des solutions pour mieux distribuer l’argent, contribuer aux fonds des événements Challenger et Futures et donner une partie de l’argent généré par les paris sur vos matchs”, a déclaré l’Australien, influençant la grande tare du tennis mondial et offrant ce solution qui réduirait le profit des bookmakers et rapporterait des revenus aux joueurs de tennis.

