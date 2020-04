Le tennis est de retour, juste un peu différent

En raison de son caractère international, le tennis professionnel sera probablement l’un des derniers sports à revenir après la pandémie. Mais comme la diffusion ne nécessite qu’une seule caméra et deux joueurs sur le terrain, elle revient déjà au format exposition, jouée entre des joueurs qui vivent / restent à proximité des clubs de tennis.

Au cours des quatre derniers jours, un événement d’exposition appelé International Tennis Series a eu lieu à Brandenton, en Floride. Elle durera jusqu’au 25 avril. Six matches sont organisés chaque jour avec les participants dont:

La compétition se joue dans le premier à quatre matchs au format NextGen, bien que contrairement à ce que nous avons vu lors des finales Next Gen de fin d’année, les matchs ne sont que le meilleur de trois sets. ESPN3 diffuse le tournoi aux États-Unis avec le moins de personnes possible prenant part au processus. L’événement se déroule à huis clos et les joueurs doivent récupérer les balles eux-mêmes, il n’y a pas de personnel supplémentaire sur les courts.

Sans surprise, Paolo Lorenzi a pris d’assaut ses adversaires. L’Italien a compilé une fiche de 11-1 au cours des quatre premiers jours, sa seule défaite s’étant produite lundi contre le jeune Bulgare Adrian Andreev. Le joueur de 18 ans a jusqu’à présent été une grande surprise de la compétition, perdant seulement deux fois en huit matches (à chaque fois contre Lorenzi). Le spécialiste du double James Cerretani n’a pas encore gagné de caoutchouc en six essais.

Samedi, Patrick Mouratoglou a annoncé qu’il organiserait une série d’événements le week-end dans son académie à Nice, en France. Baptisée Ultimate Tennis Showdown, la ligue doit débuter le 16 mai et se déroulera sur cinq week-ends consécutifs. Parmi les joueurs confirmés, il y a le n ° 10 mondial David Goffin, le n ° 22 Benoit Paire et le n °. 103 Alexei Popyrin. Mouratoglou prévoit de diffuser les matchs en direct.

Le 1er mai, une autre exposition de tennis débutera en Allemagne. La compétition sera diffusée par la chaîne Tennis. 32 matchs se joueront sur quatre jours, le tout évidemment à huis clos. Les participants comprendront des acteurs locaux comme l’ancien no. 64 Dustin Brown, Yannick Hanfmann et Jan Choinski.

Les ligues de tennis russe et biélorusse ont organisé une multitude de matches au cours des dernières semaines. C’est un miracle pour les joueurs de sport mais pas tant pour les fans de ce sport. Pourtant, certains des meilleurs joueurs russes comme Roman Safiullin ou Evgeny Karlovskyi ont pris le temps de participer.

Avec la tournée principale officiellement fermée jusqu’au 13 juillet, c’est probablement le plus proche du tennis professionnel que nous aurons pendant encore trois mois. Ces événements d’exposition ne sont rien comparés à la réalité, mais assurez-vous de les vérifier si vous avez déjà envie de voir la balle jaune repasser sur le filet!

Photo principale de ..