Le tennis est secondaire en ce moment, une bonne santé est la chose la plus importante

Grigor Dimitrov, 28 ans, est déçu car la saison de tennis a été suspendue mais dit que le match n’est pas la chose la plus importante pour le moment. Le 11 mars, l’ATP a initialement suspendu la tournée pendant six semaines en raison de l’épidémie de coronavirus.

Comme il devenait évident que le Tour ne continuerait pas en avril, l’ATP a prolongé la suspension du Tour jusqu’au 7 juin. Le 8 juin, la saison de gazon devrait commencer, avec des événements à Stuttgart et à ‘s-Hertogenbosch.

Le numéro 19 mondial, Dimitrov, espère que la saison se poursuivra le 8 juin, mais dit que pour l’instant, le plus important est de rester en sécurité et en bonne santé. “Le tennis est désormais secondaire”, a déclaré Dimitrov à bTV, comme l’a révélé We Love Tennis France.

“De nombreux tournois ont été annulés et il y a des joueurs qui ne gagnent rien s’ils ne jouent pas. Nous sommes dans une situation délicate mais je pense que nous pourrons parvenir à un accord. Les organisations, les fédérations et les joueurs devraient s’entendre sur quelque chose en particulier.”

Mais pour l’instant, tout cela est secondaire, vous êtes resté en bonne santé. “La forme de Dimitrov semblait être en hausse mais ensuite le Tour a été suspendu. Dimitrov, un ancien numéro 3 mondial, n’a pas commencé la saison en chemin il espérait qu’il le ferait.

Après avoir échoué à franchir la phase de groupes de la Coupe ATP avec la Bulgarie, Dimitrov a malheureusement perdu lors du deuxième tour de l’Open d’Australie. Le Bulgare s’est ensuite qualifié pour les huitièmes de finale consécutifs à Montpellier et Rotterdam.

Cependant, il a fait beaucoup mieux lors de son dernier tournoi joué alors qu’il a atteint la demi-finale d’Acapulco avant de perdre face au champion Rafael Nadal.