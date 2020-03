Le tennis était le sport auquel je me sentais le plus heureux de jouer

Le français Gael Monfils dit que le talent ne représente pas grand-chose en ce qui concerne le tennis et qu’il s’agit de savoir qui a travaillé le plus dur. S’adressant au site Web de l’ATP Tour, le charismatique Français Monfils a déclaré: “Les gens pensent que nous sommes talentueux, doués.

Rien n’est surdoué, rien n’est sur le talent, c’est sur le travail. Vous travaillez plus dur que tout le monde. Les gens confondent travailler et gagner. Vous pouvez travailler très dur et ne pas gagner, ne pas avoir le résultat souhaité. C’est dur. Pour tous les joueurs du Tour [at ITF Futures, Challengers and the ATP Tour], ils travaillent dès leur plus jeune âge.

Je suis ici maintenant parce que j’ai travaillé dur, mes parents ont travaillé dur et se sont battus très dur pour me donner la possibilité de jouer un jour au tennis au plus haut niveau. J’ai été jugé très jeune, tout le temps, mais les gens ne connaissent pas votre situation: comment vous avez été élevé, votre tennis.

Ce fut une bénédiction pour moi de jouer au tennis. “Monfils dit qu’il a choisi le tennis parce qu’il était le plus heureux quand il pratiquait ce sport.” Dès le premier jour, j’étais différent. Je suis différent. Je n’ai pas fait attention, mais je joue parce que j’aime le sport.

J’aime être autour des athlètes, j’aime l’athlétisme, le football, le basket-ball. Je suis sportif à l’intérieur. J’ai choisi le tennis parce que je jouais très jeune, avec le football, le judo et le basket. C’est le sport que j’ai ressenti le plus heureux de jouer ».

Le joueur de 33 ans a commencé 2020 avec un dossier de 16-3, remportant 2 titres ATP, ce qui est l’un de ses meilleurs débuts de saison. «La plus grande partie du Tour est d’avoir du succès consécutivement, semaine après semaine, c’est pour cela que nous nous entraînons physiquement et mentalement.

J’ai été très solide et je pense que je suis en grande forme physiquement, je bouge très bien sur le terrain, ce qui aide mon jeu. Lorsque vous commencez à être un peu plus confiant, vous optez pour vos clichés. Mon mouvement est la clé, mais c’est à ce moment-là que j’essaie aussi quelques clichés dans des moments difficiles.

C’est un rêve de gagner un chelem et être dans le Top 5, même pour une semaine, est un objectif. Tant de joueurs ont le potentiel, mais ils luttent comme moi… J’espère un jour en avoir l’occasion ».