Le tennis féminin dit au revoir à Caroline Wozniacki dans une vidéo émotionnelle

Les hommages que le Wta se consacre à l’exjugadora déjà Caroline Wozniacki. Ancienne numéro 1 et championne du Grand Chelem, l’organisation de tennis féminine a recueilli les remerciements et les déclarations des meilleures joueuses du circuit, telles que Simona Halep, Serena Williams, Petra Kvitova, Belinda Bencic et bien d’autres, qui voulaient dire au revoir au Danois après Dernière rencontre en tant que professionnel.

“Le jeu vous manquera. Vous nous manquerez!” @ Serenawilliams, @naomiosaka, @ashbarty, @Simona_Halep, @rogerfederer, @RafaelNadal, @DjokerNole, @Petra_Kvitova, @matteksands et bien d’autres, partagent leurs @CaroWozniacki. ❤️ # CongratsCaro pic.twitter.com/QecV5GtrrK

– WTA (@WTA) 24 janvier 2020

