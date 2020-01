Le tennis Impact économique de la quatrième édition du tournoi féminin ITF BBVA Open City de Valence

La quatrième édition de la BBVA Open City de Valence, qui s’est tenue du 23 au 29 septembre dernier, organisée par le Valencia Tennis Club, a généré un impact médiatique de 2 685 105 euros de valeur publicitaire équivalente, selon un rapport établi par Auditmedia.

Au cours de la semaine du 23 au 29 septembre, dates auxquelles s’est déroulé le tournoi de tennis féminin ITF W60, a généré 981 retombées dans la presse écrite, les médias numériques, la radio et la télévision aux niveaux national et international, car pour la première fois le tournoi a été retransmis en direct sur deux télévisions: Eurosport2 au niveau national et À Punt de manière autonome, en plus de LaLigaSports en ligne.

Les nouvelles de lui BBVA Open City de Valence atteint un public de plus de 166 millions de personnes, selon le rapport, qui a analysé les médias audités par le Étude générale sur les médias et la OJD. De plus, l’audience télévisuelle des cinq matchs en direct a dépassé 120 000 téléspectateurs, ainsi que l’activité sur les réseaux sociaux, avec une portée qui a dépassé 340 000 personnes.

À ces chiffres, il faut ajouter les impacts générés par la campagne développée en collaboration avec l’EMT, les actions promotionnelles dans la ville, avec l’installation de panneaux à proximité immédiate du Tennis Club ou d’une mini piste sur la Plaza Los Pinazo, et les plus de 10 000 fans qui ont regardé les matchs en direct au cours de la semaine dans les tribunes du Valencia Tennis Club.

La directrice de la BBVA Open City de Valence, Anabel Medina estime que les chiffres “reflètent la puissance de l’événement et la valeur ajoutée du tournoi, car ce sont des montants très importants par rapport à la catégorie du tournoi et à notre budget, et nous encouragent à continuer travailler pour atteindre l’objectif de célébrer une WTA. “

Pour Paix zunique, président du Valencia Tennis Club, les données représentent “la confirmation que le BBVA Open City de Valence est un tournoi qui génère de l’intérêt et produit du retour, en plus de corroborer le bon travail accompli pour organiser un événement qui promeut le tennis et Valence en la vitrine internationale “.

