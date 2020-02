“Le tennis m’a beaucoup apporté et m’a rendu très heureux”

L’Espagnol David Ferrer, qui, après une brillante carrière dans laquelle il est devenu numéro 3 mondial, a pris sa retraite après la saison dernière, a participé ce mercredi à Koweit à l’ouverture de l’Académie de son compatriote et ami Raphael Nadal.

Dans une interview avec l’Agence EFE qui a eu lieu à Koweit lors de l’ouverture du deuxième «Académie Rafa Nadal», le premier hors d’Espagne; le vainqueur d’Alicante de 27 tournois de la ATPIl explique à quoi ressemble sa nouvelle vie.

Question: On se retire de la haute compétition, mais jamais du tennis, non?

Réponse: Non. Je ne pense même pas à le faire, car cela a été toute ma vie. C’est ce que j’ai toujours fait, ce que je sais faire et ce que j’aime le plus.

Je suis toujours lié, je joue chez les seniors (vétérans), je dirige le tournoi de l’Open de Barcelone et bien, je suis content. Bien. Tout va bien.

Q: Est-il plus compliqué de porter un costume et une cravate que de porter des vêtements de sport?

R: (rires) C’est différent. Je ne porte pas toujours un costume et une cravate. Je change J’aime être sur les pistes et c’est différent, parce que lorsque vous jouez au tennis, vous êtes concentré sur ce que vous faites; Et vous le faites tous les jours, c’est une routine.

Maintenant c’est autre chose. Et je vois les choses différemment.

Q: Il est venu au Koweït en réponse à l’appel d’un ami qui était aussi son rival, non?

R: Oui, oui. Ami, ami. Il était mon rival avant, mais il était aussi mon ami. Je suis content, car je n’étais jamais allé au Koweït, alors quand ils m’en ont parlé, je n’ai pas hésité un instant.

Et surtout parce que Rafa, au final, investit dans le tennis, non seulement en Espagne, ce qui est beaucoup, mais mondial. Et c’est quelque chose de fondamental; et très important.

Q: Ce sont des amis, mais ne pensez-vous jamais que vous auriez gagné beaucoup plus de choses, pourtant, si Nadal n’avait pas croisé votre chemin?

R: (rires) Non, non. Honnêtement, je n’y pense pas. Le tennis m’a donné beaucoup de choses, je suis très content de tout ce que j’ai accompli. Je suis très content comme ça, je n’ai jamais pensé à beaucoup plus.

Mon Rafa m’a aussi beaucoup aidé, car j’ai beaucoup amélioré mon tennis, parce que le fait d’avoir quelqu’un de si bon devant moi et qui chercher, vous fait essayer plus et vous voulez vous améliorer davantage à tout moment.

Q: Quels triomphes ou moments de votre carrière mettriez-vous en avant?

R: Il y en a eu beaucoup. Mais peut-être la Coupe Davis, quand nous avons gagné à Séville. Je vous dirais que 2013 termine troisième du monde; En 2012, j’ai remporté sept tournois et mon premier Masters 1000 à Paris. Je ne saurais vous en dire une en particulier, mais j’ai eu de très bonnes années; Et j’ai toujours été très régulier. Le tennis m’a fait très plaisir

Q: Qu’est-ce qui vous manque le plus dans votre temps professionnel; Et qu’appréciez-vous le plus de ne pas avoir à faire maintenant?

R: Les rencontres avec mes camarades de classe me manquent; aussi les moments de solitude. Maintenant, avec la famille, vous avez moins de temps pour vous, car l’essentiel est la famille.

Et ce qui me manque le moins, c’est le voyage et la pression que vous avez avant les matchs. Maintenant, tout est beaucoup plus détendu. Lorsque vous arrêtez de jouer, vous réalisez beaucoup de choses auxquelles vous n’aviez même pas pensé avant et vous relativisez bien plus.

Q: Gardez la forme; et évidemment continuer à jouer au tennis. Mais maintenant, pouvez-vous pratiquer d’autres sports plus souvent? Lesquels pratiquez-vous?

R: Je joue au tennis, mais aussi au paddle. Je joue jamais au football. Et, plus souvent, je vais au «pilates» avec des amis; mais pour avoir une bière avec eux plus tard, fondamentalement (rires).

Je joue toujours au tennis, mais beaucoup moins: seulement deux ou trois fois par semaine.

Q: Et profitez-en plus maintenant en jouant au tennis?

R: Oui, je le faisais avant, mais maintenant je n’ai plus de pression.

