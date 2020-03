Le tennis mondial se fige 12 semaines jusqu’au 8 juin et 273 autres tournois tombent

Photographie: Goyo Ybort

Le 12 mars, l’ATP, la WTA et l’ITF ont suspendu tous les calendriers internationaux en 6 semaines, jusqu’à l’avant-dernière semaine d’avril.

Eh bien, alors que la nouvelle maladie de Covid-19 continue de se propager à travers le monde, les trois organisations ont convenu d’une nouvelle suspension de 6 semaines, ce qui signifie que le tennis sur la planète est paralysé, au moins, jusqu’au lundi 8 juin.

Cela signifie que, sur les 237 dernières annulations que nous détaillons dans les informations précédentes à ce sujet, il y en a maintenant 273: 7 ATP, 20 Challengers, 7 WTA, 72 ITF World Tennis Tour pour hommes, 77 ITF pour femmes et 90 ITF juniors.

Et parmi ces nouvelles annulations ATP il y a le Madrid et le Rome Masters 1000 (il y en a déjà 5 suspendus dans cette catégorie), l’ATP 250 à Munich, Estoril, Genève et Lyon; et le grand chelem français Roland Garros (qui propose une date compliquée pour fin septembre). Avec cela, l’essence de la saison sur terre battue est perdue.

Après ce nouveau report, les premiers tournois qui se tiendront seront ceux de la semaine du 8 au 14 juin: l’ATP 250 sur gazon à Stuttgart (Allemagne) et s-Hertogenbosch (Pays-Bas), et Majorque, déjà du 21 au 27 juin. Du 15 au 21 juin, il y aurait l’ATP 500 en herbe de Londres (Grande-Bretagne) et Halle (Allemagne).

Dans le ATP Challenger Tour 20 autres événements aux États-Unis (3), en Italie (3), en République tchèque (3), en France (2), au Kazakhstan (2), en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Japon, au Mexique, en Pologne, au Portugal et en Roumanie ne respectent pas le calendrier prévu ; 15 d’entre eux sur terre battue, 4 sur piste rapide et 1 sur herbe.

Ainsi, les premiers Challengers à concourir seraient ceux de la semaine du 8 au 14 juin, à Nottingham (Grande-Bretagne) sur gazon, Dallas (États-Unis) sur dur et Lyon (France), Shymkent (Kazakhstan) et Milan ( Italie) sur argile.

Et le premier challenger espagnol de 2020 resterait l’Open Castilla y León Villa de El Espinar, du 27 juillet au 2 août.

7 sont les tournois WTA, dans six pays, au revoir à leurs dates d’origine, dont les trois grands événements de Madrid, Rome et Paris.

Alors que des calendriers de la Tournée mondiale de tennis de l’ITF 72 catégorie disparaître pour l’instant masculin, dont le M15 à Majadahonda (Madrid) et Las Palmas de Gran Canaria et le M25 à Vic (Barcelone). Le premier à être contesté serait le M25 de Huelva, sur terre à partir du 8 juin, et Martos (Jaén), qui durera une semaine plus tard.

Catégorie 77 tombe féminin, quatre à domicile: la W80 + H de La Bisbal d’Empordá (Gérone) et la W15 de Platja d’Aro (Gérone), à ​​terre; et la W25 de Monzón (Huesca) et Santa Margarida de Montbui (Barcelone) en accéléré. Le premier tournoi féminin serait la W25 à Madrid, en accéléré la semaine du 15 juin.

90 compétitions de catégorie junior sont également perdues, dont la J5 à Telde (Gran Canaria, Espagne), sur terre battue.

Le classement mondial sera provisoirement gelé et jusqu’à nouvel ordre.