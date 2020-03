“Le tennis n’est pas éternel mais l’amitié l’est” – Rafael Nadal salue l’amitié avec Grigor Dimitrov

Malgré leur rivalité sur le terrain, Rafael Nadal et Grigor Dimitrov partagent un lien étroit hors du terrain. L’Espagnol est également entré dans le détail de leur relation après leur match d’exhibition à Atlanta.

Quelques jours seulement après s’être affrontés à l’Open du Mexique 2020, Nadal et Dimitrov se sont rencontrés à Infinite Energy Center, dans le nord d’Atlanta. Le produit du match a été utilisé à bon escient pour la Fondation Rafa Nadal, qui aide les enfants discriminés qui courent le risque d’être exclus par la société.

«Nous avons été à Majorque ensemble»: Rafael Nadal

L’Espagnol et le Bulgare partagent une excellente relation ensemble. Dimitrov a déjà visité la ville natale de Nadal – Majorque et est également resté à l’académie Rafa Nadal. De plus, les deux ont également apprécié leur séjour sur le bateau de Nadal.

«Nous avons été à Majorque ensemble. Nous sortons dans le bateau et attrapons des poissons. Le tennis n’est pas éternel mais l’amitié l’est », a déclaré Nadal dans une interview.

L’ancien numéro 3 mondial s’est rendu en Espagne pour s’entraîner avec le champion du Grand Chelem à 19 reprises. Malgré un style de jeu similaire à Roger Federer, Nadal a été l’une des principales inspirations de Dimitrov. Il souhaite également visiter Majorque pour s’entraîner avec Rafa.

Face à face Nadal vs Dimitrov

Bien qu’il ait joué à travers les États-Unis dans divers tournois, c’était la première fois que Nadal jouait à Atlanta. C’était la deuxième fois que Nadal et Dimitrov se rencontraient en trois jours. Le joueur de 33 ans avait battu Grigor en deux sets à la demi-finale de l’Open mexicain 2020 vendredi. Il a de nouveau infligé une défaite de 7-5, 6-3 en deux sets à 28 ans.

Les deux hommes se sont rencontrés 14 fois au cours de leur carrière et Nadal a dominé le champion des finales ATP 2017 dans leurs matchs. La seule victoire de Dimitrov sur Nadal est survenue à l’Open de Chine en 2016, quand il a battu l’Espagnol en demi-finale de Pékin. Depuis lors, Rafa a remporté six matchs consécutifs contre lui au niveau ATP.

Bien qu’il ait atteint les demi-finales de l’US Open 2019, Dimitrov a du mal avec sa forme et n’est pas à son meilleur depuis les deux dernières saisons. Avec un pourcentage de victoires de plus de 72% au cours de la saison 2017, son niveau a chuté avec un peu plus de 50% de pourcentage de victoires au cours des deux dernières saisons.

Il ne sera pas surprenant que Dimitrov revienne à Majorque pour s’entraîner avec Nadal comme il l’a fait en 2017. S’entraîner avec Nadal peut l’aider à se remettre dans le rythme et l’inspirer.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion