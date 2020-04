“Le tennis n’est pas important” – Simona Halep envoie un message aux fans

Première joueuse roumaine à remporter le titre en simple à Wimbledon, Simona Halep est originaire d’un pays où il n’y a pas de pelouse. Malgré le manque de pratique dans son passé, les femmes les plus constantes de la tournée, Halep a battu la septuple championne de Wimbledon Serena Williams lors du match de championnat de l’année dernière. La Roumaine n’a eu besoin que de 56 minutes en finale pour lever sa deuxième couronne majeure.

Mais malheureusement, l’édition 2020 des Championnats n’aura pas lieu au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus. Menant à la même chose, la numéro deux mondiale Halep a adressé ses pensées à «The Times».

«Le coronavirus ne ressemble à rien de ce que nous avons connu auparavant. Il est important de se rappeler que le tennis n’est pas important par rapport à cet adversaire qui met la vie en danger. J’ai fait un don pour du matériel médical dans les hôpitaux et j’exhorte tous ceux qui ont les moyens financiers à faire de même », a déclaré Simona Halep.

Simona Halep

«L’herbe me manquera» – Simona Halep

En 2019, après sa victoire devant la famille royale sur le court central de Wimbledon, Halep a annoncé que sa carrière de tennis était «complète» avec sa victoire en SW19.

Comme tous les autres joueurs et fans de tennis, Halep manquera les vibrations blanches de Wimbledon cette année. Mais en effet, maintenant, elle a la chance d’être la championne en titre lors du tournoi principal sur gazon pendant 24 mois consécutifs.

«Je vais manquer de retourner voir le Court central, la scène de cette incroyable finale l’année dernière et je manquerai de voir mon nom sur le mur et toutes les belles choses que vous obtenez en tant que membre du club. L’herbe me manquera, une surface dont je suis finalement tombée amoureuse et le port du blanc me manquera. Et je vais manquer le sentiment d’appartenance. Au moins, j’arrive à être un champion en titre de Wimbledon pendant deux ans. »

Les Championnats de Wimbledon ont été annulés précédemment pendant les deux guerres mondiales, c’est-à-dire de 1915-18 et 1940-45. Depuis 1945, le tournoi de tennis le plus prestigieux a été annulé pour la toute première fois. De plus, en ce qui concerne les tournois du Grand Chelem, Wimbledon est le premier événement majeur à être annulé en 2020.

Le French Open 2020 a été reporté au mois de septembre, soit sept jours après la conclusion de l’US Open à New York, aux États-Unis.