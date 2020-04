Ancien joueur de tennis et manager de Rafael Nadal, Carlos Costa dit que jouer au tennis à huis clos n’est pas une option rentable pour les tournois de tennis. Dans une interview accordée au site Web de Marca, Costa, un ancien joueur du Top 10, a déclaré: “Le tennis n’est pas rentable à huis clos.

Jouer derrière des portes closes implique de rester à l’écart des gens. Le joueur n’est pas calme non plus. Je ne le vois pas possible jusqu’à ce qu’il y ait un vaccin ou, au moins, un médicament qui garantisse une protection rapide à 70% de la société. Au tennis, vous partagez même la balle.

Jouer au tennis, c’est voyager, prendre des avions … ça ne va pas dans un bureau et ne rentre pas. “Il y a quelques jours, Nadal, 19 fois champion du Grand Chelem, avait dit qu’il espérait que les joueurs pourraient s’entraîner dans les prochains jours quelque chose avec lequel Costa est d’accord.

«Je comprends pourquoi il y a une différence entre la compétition et l’entraînement. L’entraîneur peut lui lancer un seau de balles et il peut les frapper mais ce n’est pas la même chose. Pourquoi ne peut-il pas s’entraîner si c’est son travail? très arrêté, les blessures viendront.

Vous devez continuer à frapper la balle. C’est une habitude que vous prenez depuis tant d’années que lorsque vous cessez de le faire, les articulations souffrent. Il est dommage que les athlètes espagnols, en particulier dans les sports individuels, ne puissent pas continuer leur travail. “

L’Espagne a été l’un des pays les plus touchés par la pandémie actuelle. Pour l’instant, tous les tournois de tennis jusqu’au 12 juillet ont été suspendus par les circuits ATP, WTA et ITF.