Le tennis international s’est arrêté depuis la dernière semaine de février en raison de la pandémie mondiale dictée par Covid-19. Le dernier événement touché par le virus a été Wimbledon, qui ne sera pas joué pour la première fois depuis 1945; peu de temps après cette annonce, l’ATP et la WTA ont publié une mise à jour conjointe arrêtant chaque tournoi jusqu’au 13 juillet.

Dans ce contexte, la championne en titre de Wimbledon, Simona Halep, a déclaré qu’elle ne croyait pas au retour possible sur le terrain pendant la première partie de l’été. Pour le moment, cependant, l’USTA (United States Tennis Association) continue de veiller à ce que le dernier chelem de la saison se joue entre le 24 août et le 13 septembre.

Tout cela malgré le Billie Jean Tennis Center, où l’événement a lieu, a été temporairement transformé en un hôpital pour patients de Covid avec 350 lits. “Eh bien, c’est un problème pour le monde. Il est plus sûr que tout soit annulé.

Ce n’est pas un petit problème, c’est un énorme problème, nous devons juste écouter ce qu’ils disent. Alors restez à la maison et soyez en sécurité. Le tennis n’est pas tout dans ma vie », a déclaré Halep lors de l’édition« lockdown »de la vodcast Tennis Legends.

Malgré les probabilités, elle a accepté rationnellement dans le chaos mondial et préfère reprendre le tennis lorsque les situations sont redevenues normales. “Bien sûr, je suis dans le tennis depuis tant d’années, c’est une priorité et ça l’est toujours.”

Je fais tout pour rester en forme, pour être très rapide dans le rythme, quand tout va recommencer. Mais non, je préfère rester et attendre et voir quand tout sera en sécurité et recommencer à voyager. Donc, si je ne suis pas sûr à 100%, je ne vais pas quitter la maison.

Tout ce qui a déjà été décidé, c’est parfait pour moi. Même si je rate les tournois, il vaut mieux rester en sécurité et prendre ces décisions », a conclu l’ancien numéro 1 mondial.