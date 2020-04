Le tennis pourrait être l’un des derniers sports à recommencer

L’Américain John Isner, qui fait partie de l’histoire du tennis pour avoir joué le plus long match contre Nicolas Mahut à Wimbledon en 2010, dit qu’il est très probable qu’il n’y aura pas de tennis sur la saison de gazon, une pilule très difficile à avaler.

S’adressant à ESPN, Isner a évoqué la possibilité que le All England Club annule le tournoi en raison de la pandémie de COVID-19. “Cela semble être le cas. Je ne sais pas avec certitude, mais c’est l’élan en ce moment.

Et là où il y a de la fumée, il y a généralement du feu. Donc, oui, malheureusement, il semble que Wimbledon sera annulé. … À l’heure actuelle, il semble qu’il n’y aura pas de tennis à Wimbledon à tout le moins.

Et c’est une pilule très difficile à avaler pour nous. J’ai joué mon dernier tournoi au Mexique et cela semble au moins il y a six mois. Cela fait si longtemps que je n’y jouais pas, terminant ce tournoi. J’aime à penser que le tennis a été un leader.

Notre grand tournoi en Californie a été le premier domino à tomber parmi tous ces événements sportifs qui ont annulé ou reporté. Indian Wells a annulé la veille de son début officiel, la veille de la qualification féminine.

C’était un dimanche soir. J’étais chez moi à Dallas et mon vol était le lendemain matin à 8 heures. J’ai découvert à 19 heures que le tournoi a été annulé, et je ne suis plus parti depuis. Ça a été des jours longs, des jours éprouvants.

Il semble qu’il n’y ait pas eu beaucoup de bonnes nouvelles ces derniers temps ». Parlant de la décision de l’Open de France de passer en octobre, Isner dit que ça va être difficile pour tout le monde si et quand la saison reprendra. “L’Open de France a pris cette décision unilatéralement.

Ils ont décidé de placer leur tournoi juste après l’US Open, et c’est aussi pendant l’événement Laver Cup. Il y a donc toutes sortes de problèmes autour de cette nouvelle date. Nous verrons finalement ce qui en résultera. Mais regardez, avec tout ce qui se passe dans le monde, toute cette saison est folle.

Les tournois essaient de trouver des façons de jouer, et je vois d’où ils viennent. Mais je ne sais pas si c’est une possibilité réaliste. Nous verrons”. L’Américain est également d’avis que le tennis serait l’un des derniers sports à revenir à la normale en raison du caractère international du sport.

“C’est définitivement différent pour le tennis que pour beaucoup d’autres sports. C’est juste mon opinion, et j’espère que je me trompe, mais j’ai l’impression que le tennis pourrait être l’un des derniers sports à recommencer juste parce qu’il est international.

Vous avez des joueurs du monde entier voyageant au même endroit pour jouer pendant une semaine. C’est un endroit difficile pour quiconque organise ce premier tournoi, chaque fois que les choses reviennent sous contrôle. Les pays et les villes peuvent avoir des règles et des réglementations différentes ou quoi que ce soit sur qui peut participer et participer.

C’est un gros point d’interrogation pour le tennis en ce moment, sans aucun doute. Parce que nos concurrents sont dispersés dans le monde entier ».