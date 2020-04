Le tennis prolonge sa pause jusqu’au 13 juillet

L’annulation de Wimbledon 2020 a été la nouvelle la plus importante du jour dans le monde du tennis, mais pas la seule. À la suspension du Grand Chelem britannique, qui devait avoir lieu entre le 29 juin et le 12 juillet, s’est ajoutée la suppression de l’ensemble du circuit sur le gazon précédent.

04/01/2020

Le à 18:02

CEST

Cela suppose une prolongation de la rupture des calendriers ATP et WTA, au moins, jusqu’au 13 juillet. Après l’annonce du All England Club mercredi, les deux organisations ont publié une déclaration commune annonçant la suspension de tous les événements de récompense.

MAJORQUE RESTE SANS TOURNOIS

Dans le cas du circuit masculin, ils ne seront pas joués Hertogenbosch, Stuttgart, Londres-Queen’s, Trouver, Majorque y Eastbourne. Au féminin elles tombent aussi Hertogenbosch, Majorque y Eastbourne, en plus de Notthingam, Birmingham, Berlin y Bad Homburg.

«La protection de la santé et du bien-être de toutes les personnes impliquées dans le tennis et du grand public a été et continue d’être notre priorité. Nous reconnaissons l’impact significatif que ces décisions auront sur l’ensemble du sport et nous ne les prenons pas à la légère, mais nous devons continuer à être guidés par des experts et des preuves. Notre sport est en territoire inconnu, mais nous nous engageons à adopter une approche proactive et responsable pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés “, a-t-il déclaré. David Haggerty, président de la Fédération internationale de tennis dans un communiqué.

.