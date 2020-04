Le tennis reviendrait à l’action dans des endroits comme Hambourg

La suspension de Wimbledon a eu des conséquences, bien sûr, au niveau ATP y WTA. Les deux circuits ont annoncé une suspension conjointe des tournois jusqu’au 13 juillet, juste après le London Major. Donc, si c’était le cas éloigné que le calendrier suit son cours, dans quels tournois le tennis reviendrait-il? Dans ce cas, et en raison du calendrier d’été comprimé avec le différend (prévu) sur les Jeux, la semaine du 13 juillet aurait lieu le différend d’un ATP 500 comme celui de Hambourg, en plus de ATP 250 de Newport (en cas de non report, seul tournoi de gazon disputé en 2020) et Assez. Du côté féminin, cette semaine correspond à la WTA International de Bucarest y Lausanne. Nous verrons s’ils peuvent enfin être joués.

.