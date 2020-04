Le tennis se demande s’il faut terminer le circuit avec le public ou non

Feliciano López, cinq fois vainqueur de la Coupe Davis et l’un des joueurs de tennis espagnols les plus performants ces derniers temps (il a conquis le tournoi de Queen’s Grass la saison dernière), il a connu la peste du coronavirus dans son environnement: «J’avais supposé que ma mère allait être infectée parce qu’elle travaille comme infirmière dans un hôpital & rdquor ;. Même la joueuse de tennis zudo de Tolède est allée au pire: «Finalement, nous avons eu de la chance parce que ma mère n’a pas infecté mon père et qu’elle avait des symptômes légers qui ne l’ont pas forcée à rester à l’hôpital, mais à la maison & rdquor;

27/04/2020

Agir à 08:25

CEST

À 38 ans, Feliciano est l’un des joueurs de tennis professionnels les plus vétérans du circuit (Il détient le record du monde du plus grand nombre de tournois du Grand Chelem disputés consécutivement avec 67) et il a hâte de prendre sa retraite: «Il est vrai que la grande majorité des joueurs de ma génération l’ont déjà quitté, mais je ne vois pas le jour de raccrocher ma raquette . Au final, c’est le classement qui vous retire et ces dernières années j’ai eu beaucoup de joies, avec de très bons résultats. Pour le moment, je ne prévois pas de prendre ma retraite.

Terminez le circuit

Feliciano s’aligne avec Rafa Nadal et ne comprend pas qu’ils ne sont pas autorisés à jouer: «Le tennis n’est pas un sport de contact. Nous sommes à vingt mètres l’un de l’autre. Alors pourquoi ne pouvons-nous pas faire notre travail et développer notre métier? J’espère que le gouvernement se souvient également des athlètes d’élite& rdquor;.

Concernant l’avenir immédiat du circuit, il révèle que “L’ATP n’a pas encore jeté l’éponge et tente par tous les moyens de jouer. Il faut attendre pour voir ce que l’US Open décide car il ne serait pas logique de jouer à Roland Garros si l’US Open était suspendu.

L’avenir de la Coupe Davis

L’actuel capitaine de la Coupe Davis espagnole, Sergi Bruguera, s’aligne également sur Feliciano: «Le tennis doit être l’un des premiers sports à reprendre la compétition car il ne présente aucun risque de contact. Seuls deux jouent et ils se font face à plusieurs mètres de distance & rdquor ;.

La question est de savoir quand cela sera possible?: «Nous vivons dans une situation très atypique. Nous avons vu comment Wimbledon a été suspendu, car il a une assurance qui le couvre, et comment Roland Garros a été déplacé en septembre. Pour moi Ce qui marquera l’évolution de l’ensemble du calendrier est de savoir si l’US Open est joué ou non & rdquor;.

Le double champion de Roland Garros dans les années 90Il a clôturé la saison dernière avec le titre de la Coupe Davis en poche: «En tant que capitaine, ce fut une expérience incroyable tout au long de la semaine, inoubliable & rdquor ;. Et comme le montre la photo, la Coupe Davis aura-t-elle lieu cette année?: “Je prie pour que ce soit le cas”, dit Bruguera. Sergi est d’avis que «je préfère qu’il soit contesté même s’il est sans audience avant qu’il ne soit suspendu & rdquor ;.

Pas d’audience

Confiné à Castelldefels (Barcelone) avec ses parents et ses frères, Marcel Granollers, le grand spécialiste du double, Il s’aligne également avec son capitaine à Davis: «La beauté du tennis, du sport, c’est de vivre avec le public, mais si la solution pour sauver des tournois est de les jouer sans personne, je préfère ça plutôt que de terminer la saison& rdquor;. De toute façon Granollers estime que ce sera très compliqué “car nous sommes des acteurs de nombreux pays différents & rdquor ;. Marcel Il avoue également que la décision de se consacrer au double ne lui a coûté que très cher.

Une belle initiative

#OurBestVictory, avec plus de 60 athlètes de haut niveau qui ont rejoint l’initiative promue par Rafael Nadal et Pau Gasol pour aider la Croix-Rouge, C’est une campagne très appréciée des joueurs de tennis: “Rafa et Pau ont une grande capacité à convoquer et recruter des gens et avec l’aide de tous ceux qui y participent, les objectifs sont sûrs d’être atteints”, dit-il. Feliciano López. Une initiative qui Sergi Bruguera qualifie de “spectaculaire & rdquor ;. L’ancien champion de Roland Garros dit qu ‘«ils ont toujours su être à la hauteur du niveau humain et si en tant qu’athlètes ils sont 10, comme les gens le montrent aussi & rdquor ;. Des mots qui corroborent et complètent Marcel Granollers.

.