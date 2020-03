Le tennis, sport clé pour déterminer la date des JO de Tokyo 2021

Une fois le report du Jeux olympiques de Tokyo jusqu’en 2021, la grande inconnue est de savoir à quelles dates elles sont contestées. La chaleur suffocante de la saison estivale à Tokyo a conduit le CIO à envisager l’option de se tenir au printemps, mais de nombreux sports ont déjà des engagements à cette date et ont fait savoir à l’institution olympique que le calendrier des rendez-vous à cette époque de l’année année apporterait des ennuis. L’un des plus influents que le CIO perçoit comme la date la plus probable est le 23 juillet, a été le tennis, selon le journal japonais Yomiuri. Et est-ce que l’une des maximes est que les Jeux Olympiques se déroulent entre Wimbledon et US Open, dans l’étape la plus calme du calendrier serré du tennis.

