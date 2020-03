Le tirage au sort de la 109e Coupe Davis apporte de nouveaux duels Russie-Espagne et États-Unis-Italie et concentre 22 titres dans le groupe européen C

Le tirage au sort pour la finale madrilène de la 109e Coupe Davis a eu lieu au siège de l’ITF à Londres dans l’après-midi du 12 mars.

Alors qu’en finale de Davis 2019 uniquement dans le groupe B, celui de l’Espagne, trois équipes du même continent ont coïncidé; Cette fois, il y aura deux -Européens- et les plus puissants, comme le C et le F, qui feront sortir la France et la Serbie, coïncidence par hasard les deux jokers de cette édition.

L’Espagne rencontre à nouveau la dangereuse équipe russe, demi-finaliste de l’année précédente contre le Canada, lorsqu’elle a chuté du minimum; et double champion de ce siècle; et avec l’étonnant Equateur, qui a sorti le Japon de cette phase finale, le battant clairement en Asie.

Un autre duel intéressant qui se répète, par rapport à novembre 2019, est celui des États-Unis et de l’Italie, qui a ensuite échoué; Parce que les étoiles et les rayures ont prévalu sur le transalpin, mais seul l’autre du groupe, le Canada, a remporté les quarts de finale, qui ont remporté les deux. Le troisième membre du groupe E est la Colombie, qui avait affronté l’année précédente l’Australie et la Belgique sur les rives du Manzanares.

Le Canada, en tant que deuxième et deuxième tête de série de ce tirage au sort, sera dans le groupe B – le seul dans lequel il y a une représentation de 3 continents – avec le Kazakhstan et la Suède. L’équipe kazakhe est entrée dans ce tirage au sort en battant les Pays-Bas, une équipe qu’elle avait également dépassée, dans le groupe E, trois mois plus tôt à la Caja Mágica; résultat qui valait d’être parmi les meilleures secondes du groupe avec l’Argentine, la Belgique, les États-Unis et la France.

Les Français, wild card dans cette édition, ont accumulé 6 finales jusqu’à présent ce siècle et seront dans le Groupe C, entièrement européen, avec les demi-finalistes de l’année précédente -avant l’Espagne-, la Grande-Bretagne; et avec les trois fois finalistes de ce siècle, la République tchèque. Entre les trois, ils ajoutent 22 victoires en Coupe Davis.

La Croatie, également finaliste à trois reprises au 21e siècle; Il est le germe d’un groupe D dans lequel l’Australie se situe, une grande Coupe Davis qui a refait surface à Madrid l’an dernier, où il a été très peu en demi-finale contre le Canada. La troisième sélection est la Hongrie, une équipe qui entre dans ces finales après avoir réalisé la Belgique, finaliste en 2015 et 2017 et présente dans la phase finale de 2019.

Le sixième groupe ou F est également continental et il devra mesurer le leader de la série Serbie (wild card), quatrième finaliste contre la Russie à Madrid en 2019 et champion Davis en 2010 et vice-champion en 2013; L’Allemagne, qui a perdu l’an dernier en quart de finale contre la Grande-Bretagne mais qui sait ce que c’est que de gagner 3 Davis; et l’Autriche, qui accède à cette finale après avoir éliminé l’Uruguay.

Une fois ce groupe de 18 matchs résolu (3 par groupe), les six premiers de chaque groupe et les deux meilleures secondes se qualifieront pour les quarts de finale de 2020; ces derniers seront mesurés par rapport aux vainqueurs des groupes A et B après un match nul. Les autres croix seront: vainqueur du groupe C contre vainqueur du groupe F, et premier de D avant premier de E.

A l’issue du tirage au sort du 12 mars, le directeur de la phase finale de la Coupe Davis à Madrid, Albert Costa, a déclaré: “Le tirage au sort a apporté de grands croix, comme celles du groupe A où l’Espagne devra affronter à nouveau la Russie, ou Groupe C, où la France, la Grande-Bretagne et la République tchèque seront; ou le groupe F, probablement le plus difficile, avec la Serbie, l’Allemagne et l’Autriche. Les amateurs de tennis vivront de grandes émotions. Il y aura à nouveau de grands joueurs à Madrid et de l’organisation dans laquelle nous travaillons afin que les équipes et les fans vivent une expérience formidable. “

Albert a remporté la Coupe Davis en tant que joueur en 2000 et en tant que capitaine de l’équipe espagnole en 2009 et 2011. Seuls 18 athlètes dans le monde ont réussi à gagner Davis en tant que joueur et entraîneur, dont 5 européens. Avec René Lacoste, Albert est le seul à en avoir remporté deux en tant que capitaine, étant le seul Espagnol à le faire.

Coupe Davis par Rakuten Madrid Finals 2020

Les groupes

Groupe A: Espagne, Russie et Équateur Groupe B: Canada, Kazakhstan, Suède Groupe C: France, Grande-Bretagne, République tchèque Groupe D: Croatie, Australie, Hongrie Groupe E: États-Unis, Italie, Colombie Groupe F: Serbie, Allemagne, Autriche