L’Espagnol Rafael Nadal, deuxième du classement ATP, a déclaré dimanche avoir remporté le titre à Acapulco à un moment important, alors qu’il avait besoin d’une relance après un début d’année pas si bon.

“Le titre arrive à un moment important de la saison; il est venu du début de l’année, pas mal, mais évolutif. Je suis arrivé saturé en début d’année car je me suis peu reposé, ce qui a été important cette semaine pour gagner en confiance”, a-t-il expliqué. .

Nadal, 33 ans, est devenu le plus ancien champion vétéran d’Acapulco, un tournoi qu’il avait remporté en 2005 et 2013; En finale, il a battu l’Américain Taylor Fritz 6-3, 6-2, joueur 35 au monde.

“Cela signifie ajouter un titre à mon record, gagner ici est spécial pour le traitement des gens, pour ma proximité avec les Mexicains, la façon dont ils se comportent avec moi. C’est un plaisir pour la semaine d’Acapulco et je pars toujours avec des sentiments positifs”, pointu.

Nadal a refusé de relier la victoire à l’Open du Mexique, un tournoi ATP de catégorie 500, avec le reste de la saison et a déclaré que la victoire n’a été un signe de rien dans les tournois suivants.

“Cela ne veut pas dire comment va se dérouler l’année, mais c’est un bon début qui me donne confiance et me permet d’être dans une position privilégiée; aujourd’hui, je continue de rivaliser pour ces sentiments et d’ajouter des titres”, a-t-il observé.

Le titre du tournoi Mexican Pacific était le 85 de Nadal sur le circuit ATP et il arrive avant de disputer les 1000 Masters d’Indian Wells, du 12 au 22 mars, et à Miami, du 25 au 5 mars Avril

Se référant à sa proximité avec le Mexique, Nadal a expliqué que dans le pays, il se sent toujours le bienvenu et que les gens lui montrent beaucoup d’amour.

“La langue rassemble les gens, je suis non seulement venu au Mexique pour jouer au tennis, je suis venu à Cozumel, à Cancun; c’est vrai que je ne connais pas Mexico mais quand je viens je ressens une hospitalité fantastique. C’est une des raisons pour lesquelles que je viens habituellement avant d’aller ailleurs, “a-t-il conclu

