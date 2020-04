«Le titre de Stockholm m’a donné beaucoup de confiance. Mikhail Youzhny .. »

Classé 143e, Denis Shapovalov, âgé de 18 ans, a atteint la demi-finale à domicile du Masters 1000 à Montréal, le numéro un mondial. 1 Rafael Nadal et l’écriture de l’histoire. Le jeune Canadien a terminé la saison prochaine dans le top 30, fixant des objectifs encore plus élevés et poursuivant le premier titre ATP en 2019.

Après la demi-finale à Miami, Denis a complètement perdu le terrain, marquant seulement quatre victoires avant Winston-Salem où il a commencé à travailler avec Mikhail Youzhny, avançant en demi-finale là-bas et à Chengdu avant de finalement revendiquer cette première couronne ATP à Stockholm .

Grâce à un tirage favorable, Shapovalov a marqué quatre victoires en deux sets pour assurer le titre et faire pression sur son dos. Jouant avec plus de confiance, Denis s’est qualifié pour la finale du Masters de Paris, s’inclinant face à Novak Djokovic, mais gagnant 600 points pour décrocher le top 15 avant les finales de la Coupe Davis où il a renversé Matteo Berrettini, Taylor Fritz et Karen Khachanov, aidant son pays pour atteindre la finale où ils ont perdu contre l’Espagne.

Coup d’envoi de la campagne 2020 avec un autre événement par équipe à la Coupe ATP, Shapovalov a éliminé d’autres jeunes Stefanos Tsitsipas et Alexander Zverev, luttant dur contre Novak Djokovic également et espérant retrouver cette forme une fois la saison reprise.

“J’ai l’impression que les phases finales de la saison précédente ont été vraiment importantes pour moi, un énorme pas en avant. Je pense que cela a commencé avant même ce premier titre ATP à Stockholm”, a déclaré Shapovalov. «J’ai pris une bonne pause après Wimbledon; Montréal était là pour me donner de la motivation et la passion de me battre et de jouer à nouveau de mon mieux.

J’ai pensé que j’aurais une chance à Stockholm et je suis allé jusqu’au bout pour réclamer le titre. De là, j’ai senti que j’avais un bon poids sur le dos. Il y a eu quelques tournois où j’ai perdu en demi-finale et c’était énorme pour moi de passer cette barrière et finalement de soulever le trophée.

J’ai joué librement lors des deux derniers tournois de la saison. J’avais déjà atteint mon objectif et cela m’a permis d’apprécier le tennis, de jouer à un très haut niveau à Paris où j’ai fait une autre belle course. Toute la semaine a été vraiment incroyable, battant des rivaux de grande qualité et renforçant ma confiance.

Mon entraîneur Mikhail Youzhny m’a tellement aidé à améliorer le côté mental du jeu et aussi sur le terrain lui-même, soulignant certaines choses qui m’ont vraiment aidé. J’ai également pris un bon départ en 2020, gardant ma forme et battant certains de mes rivaux parmi les 10 premiers. ”