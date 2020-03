Le tour sur gazon aura un tournoi de moins que d’habitude

Le monde du tennis travaille à préparer le retour de la compétition le 7 juin afin de jouer le tour du gazon dans son intégralité … Non, pas dans son intégralité. Et c’est du 1er au 7 juin qu’un tournoi a été programmé qui est un classique et a une aura de tradition et une énorme élégance. C’est lui ATP Challenger Surbiton. Cette ville anglaise ouvre la tournée sur l’herbe chaque année et ne pourra pas le faire cette saison. Ainsi, le premier tournoi sur gazon du ATP Challenger Tour Ce sera celui de Nottingham, déjà dans la même semaine où les événements ATP de Hertogenbosch et de Stuttgart sont joués. Cela suppose une réduction importante pour les spécialistes consommés dans ce domaine, comme Dan Evans, vainqueur l’an dernier du tournoi. Il convient de rappeler que l’autre ATP Challenger sur gazon sera Ankara, qui a perdu la catégorie ATP 250, comme de nombreux joueurs l’ont demandé en raison de ses mauvaises conditions et de son organisation.

Tenez-vous au courant que le trophée Surbiton a été annulé en raison du coronavirus – https://t.co/5YazFn68w4 pic.twitter.com/5mWrWeDm3J

– LTA (@the_LTA) 19 mars 2020

