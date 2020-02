Le tournoi ATP de Majorque crée un circuit Sub15 aux Baléares

En collaboration avec la Fédération de tennis des îles Baléares, le tournoi Championnats ATP de Majorque Il a créé un circuit Sub15 avec lequel il est prévu que le tennis aux Baléares, où deux numéros 1 tels que Carlos Moyà et Rafael Nadal, continuent de grandir et de découvrir de nouveaux futurs talents. Ce circuit Sub15 aura lieu au Es Centre de Manacor Tennis Club, à côté de l’Académie Rafa Nadal, les 29 février et 1er, 7 et 8 mars dans sa première phase, la seconde pendant la Semaine Sainte (à partir du 16 au 19 avril) au Marratxi Tennis and Paddle Open et les finalistes disputeront la dernière phase du 20 au 27 juin, la même semaine que le tournoi ATP de Majorque.

