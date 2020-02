Le tournoi canadien annonce une nouvelle règle concernant les Lucky Losers

Pour éviter plus de problèmes avec Perdants chanceux, le tournoi de Le Canada a annoncé une nouvelle règle pour cette année et c’est qu’ils vont maintenant tirer au sort parmi tous les perdants de la dernière manche du qualy la place pour le tableau principal. Avant, il était choisi par ordre de classement, ce qui garantissait que le classement le plus élevé allait au tableau principal et, parfois, cela était utilisé en leur faveur, se retirant de leur dernier match, sachant qu’ils auraient une place oui ou oui avant la perte d’un joueur de tennis du tableau principal. Cela ne peut plus se faire, du moins au Canada, en attendant que d’autres tournois suivent.

Voici un changement de règle intéressant que Tennis Canada a mis en place en 2020, en termes de perdants chanceux lors des qualifications dans ses tournois.

La place LL sera tirée au sort parmi TOUS les joueurs (perdants de la ronde finale) qui ont un classement Rogers.

Plus le joueur avec le rang le plus élevé.

– Stephanie Myles (@OpenCourt) 11 février 2020

.