Le tournoi de Majorque espère faire ses débuts en 2020

L’organisation de Championnats de Majorque Il a publié un communiqué après l’annonce de l’annulation de Wimbledon 2020 dans lequel il assure qu’il maintient sa volonté de contester sa première édition à une autre date cette année.

La direction majorquine de l’ATP 250 assure qu’ils sont «en contact permanent avec le circuit ATP et les autorités compétentes& rdquor;. L’objectif était «de prendre les décisions appropriées et de se concentrer sur la seule chose importante en ce moment, qui est la protection de la santé de tous ceux qui peuvent être impliqués dans l’événement et de la société dans son ensemble & rdquor ;.

“Dans les prochains jours, nous analyserons, en étroite coordination avec l’ATP et nos” partenaires “, tous les scénarios possibles pour la première édition des Championnats de Majorque, y compris la possibilité de reporter l’événement à une autre date en 2020 & rdquor;, a déclaré le PDG de Emotion Group et promoteur du tournoi, Edwin Weindorfer.

«Sans aucun doute, le principal facteur déterminant dans la prise de décision sera à tout moment le développement de la situation sanitaire actuelle et la reprise du circuit dans des conditions optimales qui évite tout risque pour les fans, les joueurs et tous ceux qui y participent. de l’événement & rdquor ;, a précisé le président.

