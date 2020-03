Le tournoi de Monte-Carlo ne se jouera à aucune autre date en 2020

Il n’y aura pas de place pour la réinstallation sur le ATP Masters 1000 Montecarlo 2020. Bien qu’il soit vrai que la possibilité de jouer à Indian Wells et Miami à un autre moment de la saison est à l’étude par l’ATP, il a déjà été confirmé que ce qui est le troisième événement de cette catégorie dans le calendrier du tennis est résigné à l’accueil. le meilleur au monde en 2020 et place tous ses partisans à l’édition 2021. Le fait de jouer sur terre battue a rendu une délocalisation irréalisable et il faudra être vigilant pour vérifier si les tournois de Madrid, Rome et, bien sûr, Roland Garros, cela peut être contesté.

Le Monte-Carlo Masters n’aura pas lieu plus tard en 2020. Retour l’année prochaine. pic.twitter.com/ChbZjNmSTU

– Michal Samulski (@MichalSamulski) 12 mars 2020

