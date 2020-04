Le tournoi de Moscou, prévu pour octobre, pourrait être reporté

Les inconnues autour du calendrier ATP sont constantes et rien ne semble plus certain. À tel point que les tournois situés à l’automne de l’hémisphère nord commencent déjà à préparer une éventuelle suspension. C’est le cas de ATP 250 Moscou 2020, connue sous le nom de Coupe du Kremlin, qui devait se jouer du 19 au 25 octobre. L’organisation a déjà reconnu qu’il existe une forte probabilité que l’événement doive être déplacé à une autre date, comme l’a rapporté le journal russe Tass, en raison de l’expansion du coronavirus dans le nord du pays.

