Un jour de chaos malodorant à Melbourne Park en dur bleu où la climatisation était classée «la pire au monde», l’Open d’Australie avait été témoin de son premier retrait en raison du tabagisme, un chagrin total et un incident au cœur brisé moins d’une semaine après le le tournoi principal devait commencer, tandis que même la Russe tombée morte, la magnifique Maria Sharapova, âgée de 32 ans, a annulé son match d’exhibition au stade Kooyong de Melbourne, 7-6, 5-5 après l’ancien numéro mondial.

1, Maria Sharapova et sa rivale allemande, Siegemund séduisante, âgée de 31 ans, avaient convenu qu’il n’y avait pas de raison de souffrir davantage, apparemment dans la pire crise des incendies de forêt de l’ère Open. Au milieu d’un certain nombre de récits non concurrents, l’Open d’Australie semblait être dans un tourbillon de crises flétries après le retrait de la malheureuse Slovène de 28 ans, Delia Jakupovic, qui dirigeait la spesh suisse Stefanie Vogele 6-4, 6 -5 à Melbourne Park avant qu’elle ne soit tombée à genoux à l’arrière du terrain souffrant de graves difficultés respiratoires, ce qui aurait même pu entraîner la mort d’un empoisonnement au monoxyde de carbone si elle n’était pas traitée en moins d’une heure.

En plus de cela, une cascade d’incidents chaotiques en Open d’Australie mardi 14 janvier en dehors de l’épisode de tristesse s’est produite pour le Slovène Jakupovic, comme l’arrêt de Bouchard le jour après avoir fait face à des difficultés respiratoires et le retrait de Maria Sharapova après moins de deux sets. , avait déclenché un tollé croissant sur la décision de l’organisateur d’aller de l’avant malgré une météo dédaigneuse, comme le numéro actuel du monde.

5, Elina Svitolina a demandé aux autorités:pourquoi devons-nous attendre que quelque chose de mauvais se produise avant de prendre des mesures?“Pendant ce temps, se déclarant” en colère et triste “après avoir été forcée de retirer son match de qualification du premier tour, la malheureuse Slovène, Delia Jakupovic, a déclaré aux journalistes mardi 14 janvier alors qu’elle grognait pour l’air frais”,Je n’ai jamais vécu quelque chose comme ça et j’avais vraiment peur.

J’avais peur de m’effondrer. C’est pourquoi je suis allé sur le sol (du terrain) parce que je ne pouvais plus marcher. Quand j’étais au sol, il était plus facile de respirer. “Par simple mécontentement qui a jeté des ombres caustiques sur l’avenir de l’Open d’Australie qui, selon les organisateurs, pourrait apporter de bonnes fortunes au milieu d’une catastrophe à l’échelle nationale, le départ chagrin du Slovène de 28 ans est survenu quelques heures seulement après le tournoi. Le réalisateur Craig Tiley avait défendu sa décision de procéder aux qualifications qui avaient été retardées plus tôt en raison d’un air dangereux.